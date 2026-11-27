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В Петербурге завершили строительство второго этапа скоростной линии "Славянка"
В Петербурге завершили строительство второго этапа скоростной линии "Славянка" - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Петербурге завершили строительство второго этапа скоростной линии "Славянка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершено строительство второго этапа скоростной трамвайной линии "Славянка", пассажирское движение... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:31+0300
2026-11-27T16:31+0300
2026-11-27T16:31+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершено строительство второго этапа скоростной трамвайной линии "Славянка", пассажирское движение откроется в декабре, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Завершено строительство второго этапа скоростной трамвайной линии "Славянка". Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - он прошел итоговую проверку ведомства и получил заключение о соответствии проектной документации", - говорится в сообщении.
Трамвайная линия доведена до пункта технического обслуживания микрорайона Славянка, при этом посадка и высадка пассажиров будет организована на конечной остановке "Колпинское шоссе".
"Славянка - одна из ключевых составляющих городского приоритета "Удобный общественный транспорт" и один из крупнейших проектов развития легкорельсового транспорта в России. Второй этап завершен, линия готова к вводу. Для жителей Славянки это означает быстрый и комфортный путь до метро - примерно в два раза быстрее, чем на автомобиле", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Открытие пассажирского движения по второму этапу линии планируется в декабре 2026 года. После выхода линии на проектные показатели прогнозируемый пассажиропоток составит порядка 13 миллионов человек в год.
Протяженность второго этапа линии "Славянка" составляет порядка 11 километров. В ходе строительства возведены четыре искусственных сооружения общей длиной 970 метров: два путепровода и два моста.
Общая длина всей трамвайной линии "Славянка" составляет 21 километр. С учетом первого участка, введенного в декабре 2025 года, протяженность искусственных сооружений на линии достигла 2623 метров.
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бизнес, россия, санкт-петербург, петербург, александр беглов
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершено строительство второго этапа скоростной трамвайной линии "Славянка", пассажирское движение откроется в декабре, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Завершено строительство второго этапа скоростной трамвайной линии "Славянка". Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - он прошел итоговую проверку ведомства и получил заключение о соответствии проектной документации", - говорится в сообщении.
Трамвайная линия доведена до пункта технического обслуживания микрорайона Славянка, при этом посадка и высадка пассажиров будет организована на конечной остановке "Колпинское шоссе".
"Славянка - одна из ключевых составляющих городского приоритета "Удобный общественный транспорт" и один из крупнейших проектов развития легкорельсового транспорта в России. Второй этап завершен, линия готова к вводу. Для жителей Славянки это означает быстрый и комфортный путь до метро - примерно в два раза быстрее, чем на автомобиле", — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Открытие пассажирского движения по второму этапу линии планируется в декабре 2026 года. После выхода линии на проектные показатели прогнозируемый пассажиропоток составит порядка 13 миллионов человек в год.
Протяженность второго этапа линии "Славянка" составляет порядка 11 километров. В ходе строительства возведены четыре искусственных сооружения общей длиной 970 метров: два путепровода и два моста.
Общая длина всей трамвайной линии "Славянка" составляет 21 километр. С учетом первого участка, введенного в декабре 2025 года, протяженность искусственных сооружений на линии достигла 2623 метров.