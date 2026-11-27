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Petrobras станет единственным владельцем разведочного участка Opal в Бразилии

Petrobras станет единственным владельцем разведочного участка Opal в Бразилии - 27.11.2026, ПРАЙМ

Petrobras станет единственным владельцем разведочного участка Opal в Бразилии

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras станет единственным владельцем разведочного участка Opal в бассейне Кампус в Бразилии, сообщает... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T22:25+0300

2026-11-27T22:25+0300

2026-11-27T22:25+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras станет единственным владельцем разведочного участка Opal в бассейне Кампус в Бразилии, сообщает бразильское издание O Globo. "Petrobras полностью возьмет под контроль разведочный блок в бассейне Кампус", - пишет издание на своем сайте. По данным O Globo, сейчас участок принадлежит трем компаниям: бразильской Petrobras, американской ExxonMobil и катарской QatarEnergy. Petrobras выкупит их доли - 40% у ExxonMobil и 30% у QatarEnergy - и получит 100% актива. Сколько именно это будет стоить для бразильской компании, не сообщается. Сейчас участок Opal находится на стадии геологоразведки, промышленная добыча там еще не ведется. В 2021 году компания ExxonMobil, выступающая оператором проекта, пробурила на блоке две разведочные скважины и во второй из них обнаружила признаки нефти и газа. В апреле 2026 года бразильский регулятор продлил срок разведочных работ на участке до декабря 2027 года. Сам шельфовый бассейн Кампус у побережья штата Рио-де-Жанейро считается одним из старейших и наиболее продуктивных нефтегазоносных районов Бразилии, где Petrobras исторически выступает ключевым игроком.

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бразилия, petrobras, opal, qatarenergy