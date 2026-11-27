https://1prime.ru/20261127/podmoskove-875616394.html

На строительство спортобъектов в Подмосковье направят 12,6 миллиарда рублей

На строительство спортобъектов в Подмосковье направят 12,6 миллиарда рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

На строительство спортобъектов в Подмосковье направят 12,6 миллиарда рублей

Порядка 12,6 миллиарда рублей планируется направить на строительство и ремонт спортивных объектов в Подмосковье в 2027 году, сообщили в Московской областной... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:02+0300

2026-11-27T10:02+0300

2026-11-27T10:02+0300

московская область

общество

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875616394.jpg?1795762924

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Порядка 12,6 миллиарда рублей планируется направить на строительство и ремонт спортивных объектов в Подмосковье в 2027 году, сообщили в Московской областной Думе. "В Подмосковье планируется направить порядка 12,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт спортивных объектов в 2027 году", - говорится в канале регпарламента на платформе "Макс". Как отметили в Мособлдуме, в Московской области продолжается масштабная программа развития спортивной инфраструктуры. "В следующем году планируется построить и реконструировать восемь объектов. Среди них - физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками в Истре и Кашире, с универсальным спортивным залом - в Дмитрове. Отдельное внимание уделено реконструкции стадионов: "Русич" в Ликино-Дулеве, "Торпедо" в Люберцах, "Спартак" в Можайске, спортсооружений в Клину и Реутове", - рассказал председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Жолобов, чьи слова приведены в сообщении.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область, общество , россия