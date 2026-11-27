https://1prime.ru/20261127/podmoskove-875616394.html
На строительство спортобъектов в Подмосковье направят 12,6 миллиарда рублей
На строительство спортобъектов в Подмосковье направят 12,6 миллиарда рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ
На строительство спортобъектов в Подмосковье направят 12,6 миллиарда рублей
Порядка 12,6 миллиарда рублей планируется направить на строительство и ремонт спортивных объектов в Подмосковье в 2027 году, сообщили в Московской областной... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:02+0300
2026-11-27T10:02+0300
2026-11-27T10:02+0300
московская область
общество
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875616394.jpg?1795762924
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Порядка 12,6 миллиарда рублей планируется направить на строительство и ремонт спортивных объектов в Подмосковье в 2027 году, сообщили в Московской областной Думе. "В Подмосковье планируется направить порядка 12,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт спортивных объектов в 2027 году", - говорится в канале регпарламента на платформе "Макс". Как отметили в Мособлдуме, в Московской области продолжается масштабная программа развития спортивной инфраструктуры. "В следующем году планируется построить и реконструировать восемь объектов. Среди них - физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками в Истре и Кашире, с универсальным спортивным залом - в Дмитрове. Отдельное внимание уделено реконструкции стадионов: "Русич" в Ликино-Дулеве, "Торпедо" в Люберцах, "Спартак" в Можайске, спортсооружений в Клину и Реутове", - рассказал председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Жолобов, чьи слова приведены в сообщении.
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, общество , россия
Московская область, Общество , РОССИЯ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Порядка 12,6 миллиарда рублей планируется направить на строительство и ремонт спортивных объектов в Подмосковье в 2027 году, сообщили в Московской областной Думе.
"В Подмосковье планируется направить порядка 12,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт спортивных объектов в 2027 году", - говорится в канале регпарламента на платформе "Макс".
Как отметили в Мособлдуме, в Московской области продолжается масштабная программа развития спортивной инфраструктуры.
"В следующем году планируется построить и реконструировать восемь объектов. Среди них - физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками в Истре и Кашире, с универсальным спортивным залом - в Дмитрове. Отдельное внимание уделено реконструкции стадионов: "Русич" в Ликино-Дулеве, "Торпедо" в Люберцах, "Спартак" в Можайске, спортсооружений в Клину и Реутове", - рассказал председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Жолобов, чьи слова приведены в сообщении.