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Бюджет ОБСЕ на 2027 год принят консенсусом, сообщил Полянский

Бюджет ОБСЕ на 2027 год принят консенсусом, сообщил Полянский - 27.11.2026, ПРАЙМ

Бюджет ОБСЕ на 2027 год принят консенсусом, сообщил Полянский

Бюджет ОБСЕ на 2027 год в размере 123,2 миллиона евро принят консенсусом, составители учли замечания России, сообщил постпред РФ при организации Дмитрий... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:48+0300

2026-11-27T17:48+0300

2026-11-27T18:14+0300

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обсе

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ВЕНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бюджет ОБСЕ на 2027 год в размере 123,2 миллиона евро принят консенсусом, составители учли замечания России, сообщил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, в пятницу постоянный совет ОБСЕ принял сводный бюджет организации на 2027 год общим объемом в 123,2 миллиона евро, что превышает уровень расходов текущего года лишь на символические 0,1%. "Нас устраивает, что составители бюджета прислушались к нашим замечаниям, Россия присоединилась к общему консенсусу по принятию этого документа. С удовлетворением отмечаем, что расходы организации на ее гуманитарные институты, к политической деятельности и бюджетной дисциплине которых у нас имеются вопросы, останутся на уровне 2026 года", - написал постпред в своем Telegram-канале. В последние годы утверждение единого бюджета ОБСЕ становилось предметом затяжных разногласий. Бюджеты на 2022, 2023, 2024 и 2025 годы не удалось согласовать, из-за чего организация несколько лет работала без утвержденного бюджета на основе временных ежемесячных лимитов расходов, привязанных к бюджету 2021 года. Это осложняло финансирование текущей деятельности, кадровое планирование и выполнение мандатов организации.

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россия, мировая экономика, обсе