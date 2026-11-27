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Ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран увеличат до 35%

Ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран увеличат до 35% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран увеличат до 35%

Импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:59+0300

2026-11-27T12:59+0300

2026-11-27T13:00+0300

антон силуанов

совет федерации

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению пошлин - импортной пошлины на морепродукты из недружественных стран. Проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%", - заявил Силуанов, выступая в пятницу в Совете Федерации.

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антон силуанов, совет федерации