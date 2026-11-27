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Ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран увеличат до 35%
Ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран увеличат до 35% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Ввозные пошлины на морепродукты из недружественных стран увеличат до 35%
Импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T13:00+0300
антон силуанов
совет федерации
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению пошлин - импортной пошлины на морепродукты из недружественных стран. Проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%", - заявил Силуанов, выступая в пятницу в Совете Федерации.
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антон силуанов, совет федерации
Антон Силуанов, Совет Федерации
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы подготовили проект постановления правительства по увеличению пошлин - импортной пошлины на морепродукты из недружественных стран. Проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%", - заявил Силуанов, выступая в пятницу в Совете Федерации.