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Потери Ирака от вывоза нефти из Курдистана превысили 100 миллиардов долларов
Потери Ирака от вывоза нефти из Курдистана превысили 100 миллиардов долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Потери Ирака от вывоза нефти из Курдистана превысили 100 миллиардов долларов
Потери Ирака от незаконного вывоза нефти из Иракского Курдистана в обход федерального министерства нефти за период с 2008 по 2025 год превысили 100 миллиардов... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T18:43+0300
2026-11-27T18:43+0300
2026-11-27T18:43+0300
финансы
ирак
иракский курдистан
somo
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Потери Ирака от незаконного вывоза нефти из Иракского Курдистана в обход федерального министерства нефти за период с 2008 по 2025 год превысили 100 миллиардов долларов, заявил официальный представитель иракского правительства Хайдер аль-Абуди.
"Совет по аудиту подтвердил, что потери от вывоза нефти из региона Курдистан в обход Государственной организации по сбыту нефти (SOMO) за период с 2008 по 2025 год превысили 100 миллиардов долларов", - приводит его слова Иракское информационное агентство INA.
По словам аль-Абуди, власти принимают меры для перекрытия маршрутов контрабанды и обеспечения безопасности международных границ. Он подчеркнул, что эти меры направлены против контрабандистов, а все причастные к растрате государственных ресурсов понесут ответственность по закону.
Представитель правительства также отметил, что любой экспорт нефти за пределами механизмов SOMO считается контрабандой, если выручка от него не поступает в государственную казну.
"Премьер-министр Али аз-Зейди намерен защищать нефтяные богатства страны и права всех граждан Ирака, независимо от региона их проживания", - добавил аль-Абуди.
Ранее премьер-министр Ирака дал указание передать под контроль федеральной армии пограничные пункты в Иракском Курдистане, а также ряд месторождений, которые охраняли курдские силы безопасности, после выявления многочисленных случаев контрабанды нефти с месторождений через границу региона с соседними государствами. Это вызвало негативную реакцию со стороны властей Иракского Курдистана.
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финансы, ирак, иракский курдистан, somo
Финансы, ИРАК, Иракский Курдистан, SOMO
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Потери Ирака от незаконного вывоза нефти из Иракского Курдистана в обход федерального министерства нефти за период с 2008 по 2025 год превысили 100 миллиардов долларов, заявил официальный представитель иракского правительства Хайдер аль-Абуди.
"Совет по аудиту подтвердил, что потери от вывоза нефти из региона Курдистан в обход Государственной организации по сбыту нефти (SOMO) за период с 2008 по 2025 год превысили 100 миллиардов долларов", - приводит его слова Иракское информационное агентство INA.
По словам аль-Абуди, власти принимают меры для перекрытия маршрутов контрабанды и обеспечения безопасности международных границ. Он подчеркнул, что эти меры направлены против контрабандистов, а все причастные к растрате государственных ресурсов понесут ответственность по закону.
Представитель правительства также отметил, что любой экспорт нефти за пределами механизмов SOMO считается контрабандой, если выручка от него не поступает в государственную казну.
"Премьер-министр Али аз-Зейди намерен защищать нефтяные богатства страны и права всех граждан Ирака, независимо от региона их проживания", - добавил аль-Абуди.
Ранее премьер-министр Ирака дал указание передать под контроль федеральной армии пограничные пункты в Иракском Курдистане, а также ряд месторождений, которые охраняли курдские силы безопасности, после выявления многочисленных случаев контрабанды нефти с месторождений через границу региона с соседними государствами. Это вызвало негативную реакцию со стороны властей Иракского Курдистана.