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Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35%

Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35%

Повышение импортных пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных стран, доля которых на российском рынке составляет менее 1%, рассказали | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:49+0300

2026-11-27T19:49+0300

2026-11-27T20:06+0300

сельское хозяйство

бизнес

антон силуанов

алексей сазанов

рыбный союз

минфин рф

минфин

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных стран, доля которых на российском рынке составляет менее 1%, рассказали в Рыбном союзе. Ранее в пятницу вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявил, что импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%. По его словам, проект постановления находится на согласовании в ведомствах. "Речь идет о деликатесной продукции, к тому же исключительно из недружественных стран. Доля этих продуктов на российском рынке мизерная (менее 1%), поэтому повышение ввозных пошлин не окажет на него существенного влияния. Правительство принимает регуляторные меры исходя из текущей экономико-политической ситуации", - сказали в Рыбном Союзе "Газете.Ru". Ранее на этой неделе замминистра финансов России Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года ввозную пошлину на деликатесы, включая морепродукты. По его словам, проект соответствующего постановления правительства рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине.

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сельское хозяйство, бизнес, антон силуанов, алексей сазанов, рыбный союз, минфин рф, минфин