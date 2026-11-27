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Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35%
Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35%
Повышение импортных пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных стран, доля которых на российском рынке составляет менее 1%, рассказали | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:49+0300
2026-11-27T19:49+0300
2026-11-27T20:06+0300
сельское хозяйство
бизнес
антон силуанов
алексей сазанов
рыбный союз
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных стран, доля которых на российском рынке составляет менее 1%, рассказали в Рыбном союзе. Ранее в пятницу вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявил, что импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%. По его словам, проект постановления находится на согласовании в ведомствах. "Речь идет о деликатесной продукции, к тому же исключительно из недружественных стран. Доля этих продуктов на российском рынке мизерная (менее 1%), поэтому повышение ввозных пошлин не окажет на него существенного влияния. Правительство принимает регуляторные меры исходя из текущей экономико-политической ситуации", - сказали в Рыбном Союзе "Газете.Ru". Ранее на этой неделе замминистра финансов России Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года ввозную пошлину на деликатесы, включая морепродукты. По его словам, проект соответствующего постановления правительства рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине.
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сельское хозяйство, бизнес, антон силуанов, алексей сазанов, рыбный союз, минфин рф, минфин
Сельское хозяйство, Бизнес, Антон Силуанов, Алексей Сазанов, Рыбный союз, Минфин РФ, Минфин
Пошлины на деликатесы морепродуктов из недружественных стран повысят на 35%
Повышение пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных стран
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных стран, доля которых на российском рынке составляет менее 1%, рассказали в Рыбном союзе.
Ранее в пятницу вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявил, что импортные пошлины на морепродукты из недружественных стран будут увеличены до 35%. По его словам, проект постановления находится на согласовании в ведомствах.
"Речь идет о деликатесной продукции, к тому же исключительно из недружественных стран. Доля этих продуктов на российском рынке мизерная (менее 1%), поэтому повышение ввозных пошлин не окажет на него существенного влияния. Правительство принимает регуляторные меры исходя из текущей экономико-политической ситуации", - сказали в Рыбном Союзе "Газете.Ru".
Ранее на этой неделе замминистра финансов России Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин России предложил повысить с 1 января 2027 года ввозную пошлину на деликатесы, включая морепродукты. По его словам, проект соответствующего постановления правительства рассматривается комиссией по законодательной деятельности в кабмине.