https://1prime.ru/20261127/pravitelstvo-875613870.html

Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до конца марта 2027 года

Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до конца марта 2027 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до конца марта 2027 года

Правительство России продлило до 31 марта запрет на вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах, говорится в сообщении... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:22+0300

россия

авиакеросин

топливо

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 марта запрет на вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах, говорится в сообщении кабмина.Правительство в июне ввело запрет на экспорт авиакеросина, который заканчивается 30 ноября."Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что правительство продолжает "работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом", а решение принято для "сохранения стабильной ситуации" на внутреннем топливном рынке.Уточняется, что запрет не будут распространяться на поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.Минэнерго РФ подготовило документы о возможности поставок авиакеросина на экспорт, вопрос находится на рассмотрении в правительстве, сообщало РИА Новости министерство в середине ноября. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам, что срок продления запрета на экспорт авиакеросина будет зависеть от "топливного баланса" на внутреннем рынке.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло ряд мер, в том числе запретило до 31 января экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойля, дизельного и судового топлива - для непроизводителей.В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, авиакеросин, топливо