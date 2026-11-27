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На мелиорацию земель в 12 регионах выделят еще более 1,4 миллиарда рублей

На мелиорацию земель в 12 регионах выделят еще более 1,4 миллиарда рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

На мелиорацию земель в 12 регионах выделят еще более 1,4 миллиарда рублей

Правительство России до конца текущего года дополнительно выделит более 1,4 миллиарда рублей двенадцати регионам на мелиорацию земель, сообщила пресс-служба... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:15+0300

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сельское хозяйство

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца текущего года дополнительно выделит более 1,4 миллиарда рублей двенадцати регионам на мелиорацию земель, сообщила пресс-служба кабмина. "До конца 2026 года 12 регионов получат дополнительное финансирование на проведение мероприятий по мелиорации земель. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 1,4 миллиарда рублей подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят в Кабардино-Балкарию, Крым, Чувашию, Чечню, а также в Архангельскую, Иркутскую, Костромскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую и Ярославскую области. "Указанные субъекты заявили о необходимости дополнительного финансирования своих проектов мелиорации", - добавили в пресс-службе. Кроме этого, около 200 миллионов рублей будет направлено на проведение ремонтно-восстановительных работ на дамбах обвалования, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае в 2026 году.

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россия, сельское хозяйство