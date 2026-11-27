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На мелиорацию земель в 12 регионах выделят еще более 1,4 миллиарда рублей
На мелиорацию земель в 12 регионах выделят еще более 1,4 миллиарда рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ
На мелиорацию земель в 12 регионах выделят еще более 1,4 миллиарда рублей
Правительство России до конца текущего года дополнительно выделит более 1,4 миллиарда рублей двенадцати регионам на мелиорацию земель, сообщила пресс-служба... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:15+0300
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россия
сельское хозяйство
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца текущего года дополнительно выделит более 1,4 миллиарда рублей двенадцати регионам на мелиорацию земель, сообщила пресс-служба кабмина. "До конца 2026 года 12 регионов получат дополнительное финансирование на проведение мероприятий по мелиорации земель. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 1,4 миллиарда рублей подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят в Кабардино-Балкарию, Крым, Чувашию, Чечню, а также в Архангельскую, Иркутскую, Костромскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую и Ярославскую области. "Указанные субъекты заявили о необходимости дополнительного финансирования своих проектов мелиорации", - добавили в пресс-службе. Кроме этого, около 200 миллионов рублей будет направлено на проведение ремонтно-восстановительных работ на дамбах обвалования, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае в 2026 году.
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россия, сельское хозяйство
РОССИЯ, Сельское хозяйство
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца текущего года дополнительно выделит более 1,4 миллиарда рублей двенадцати регионам на мелиорацию земель, сообщила пресс-служба кабмина.
"До конца 2026 года 12 регионов получат дополнительное финансирование на проведение мероприятий по мелиорации земель. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 1,4 миллиарда рублей подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства поступят в Кабардино-Балкарию, Крым, Чувашию, Чечню, а также в Архангельскую, Иркутскую, Костромскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую и Ярославскую области.
"Указанные субъекты заявили о необходимости дополнительного финансирования своих проектов мелиорации", - добавили в пресс-службе.
Кроме этого, около 200 миллионов рублей будет направлено на проведение ремонтно-восстановительных работ на дамбах обвалования, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае в 2026 году.