https://1prime.ru/20261127/pravitelstvo-875622816.html

Правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу

Правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу

Правительство России до 31 марта 2027 года обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:16+0300

2026-11-27T12:16+0300

2026-11-27T12:16+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до 31 марта 2027 года обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "Еще одним постановлением установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 марта 2027 года", - говорится в сообщении. Там напомнили, что до сих пор размер таких ставок составлял 5%. "Однако на сегодняшний день экспортные цены на эту продукцию существенно снизились. Нулевые ставки вывозных пошлин будут способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке", - добавили в правительстве.

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