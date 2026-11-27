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Правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу
Правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу - 27.11.2026, ПРАЙМ
Правительство обнулило вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу
Правительство России до 31 марта 2027 года обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:16+0300
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бизнес
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до 31 марта 2027 года обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
"Еще одним постановлением установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 марта 2027 года", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что до сих пор размер таких ставок составлял 5%.
"Однако на сегодняшний день экспортные цены на эту продукцию существенно снизились. Нулевые ставки вывозных пошлин будут способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке", - добавили в правительстве.
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бизнес, россия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до 31 марта 2027 года обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
"Еще одним постановлением установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 марта 2027 года", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что до сих пор размер таких ставок составлял 5%.
"Однако на сегодняшний день экспортные цены на эту продукцию существенно снизились. Нулевые ставки вывозных пошлин будут способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке", - добавили в правительстве.