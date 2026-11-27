https://1prime.ru/20261127/pravitelstvo-875622931.html
Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи из России
Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи из России - 27.11.2026, ПРАЙМ
Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи из России
Правительство России приняло решение ввести временный запрет на вывоз из страны гречихи, сообщила пресс-служба кабмина. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:19+0300
2026-11-27T12:19+0300
2026-11-27T12:19+0300
абхазия
южная осетия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875622931.jpg?1795771172
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение ввести временный запрет на вывоз из страны гречихи, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение ввести новый временный запрет на вывоз гречихи из России. Постановление об этом подписано. Ограничение вступает в силу по истечении суток после официального опубликования документа и будет действовать в течение шести месяцев", - указано в сообщении.
В пресс-службе кабмина добавили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке.
Запрет на экспорт не будет распространяться на гречиху, вывозимую из страны в государства – члены Евразийского экономического союза, а также на партии, вывозимые для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Также среди исключений – поставки в рамках международных межправительственных соглашений и экспорт гречихи в Абхазию и Южную Осетию.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году уже действовало ограничение на экспорт гречихи, тогда запрет действовал с 5 июня по 31 августа включительно.
абхазия
южная осетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, южная осетия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение ввести временный запрет на вывоз из страны гречихи, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение ввести новый временный запрет на вывоз гречихи из России. Постановление об этом подписано. Ограничение вступает в силу по истечении суток после официального опубликования документа и будет действовать в течение шести месяцев", - указано в сообщении.
В пресс-службе кабмина добавили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке.
Запрет на экспорт не будет распространяться на гречиху, вывозимую из страны в государства – члены Евразийского экономического союза, а также на партии, вывозимые для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Также среди исключений – поставки в рамках международных межправительственных соглашений и экспорт гречихи в Абхазию и Южную Осетию.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году уже действовало ограничение на экспорт гречихи, тогда запрет действовал с 5 июня по 31 августа включительно.