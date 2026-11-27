https://1prime.ru/20261127/pravitelstvo-875622931.html

Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи из России - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство ввело временный запрет на вывоз гречихи из России

Правительство России приняло решение ввести временный запрет на вывоз из страны гречихи, сообщила пресс-служба кабмина. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:19+0300

2026-11-27T12:19+0300

2026-11-27T12:19+0300

абхазия

южная осетия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875622931.jpg?1795771172

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение ввести временный запрет на вывоз из страны гречихи, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение ввести новый временный запрет на вывоз гречихи из России. Постановление об этом подписано. Ограничение вступает в силу по истечении суток после официального опубликования документа и будет действовать в течение шести месяцев", - указано в сообщении. В пресс-службе кабмина добавили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Запрет на экспорт не будет распространяться на гречиху, вывозимую из страны в государства – члены Евразийского экономического союза, а также на партии, вывозимые для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Также среди исключений – поставки в рамках международных межправительственных соглашений и экспорт гречихи в Абхазию и Южную Осетию. В пресс-службе напомнили, что в 2021 году уже действовало ограничение на экспорт гречихи, тогда запрет действовал с 5 июня по 31 августа включительно.

абхазия

южная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

абхазия, южная осетия