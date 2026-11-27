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Правительство упростило процедуру господдержки технопарков в сфере электроники
Правительство упростило процедуру господдержки технопарков в сфере электроники - 27.11.2026, ПРАЙМ
Правительство упростило процедуру господдержки технопарков в сфере электроники
Правительство России упростило процедуру предоставления господдержки технопаркам в сфере электроники, меры могут быть предоставлены без проведения отбора при... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:16+0300
2026-11-27T14:16+0300
2026-11-27T14:16+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России упростило процедуру предоставления господдержки технопаркам в сфере электроники, меры могут быть предоставлены без проведения отбора при наличии указания президента или соответствующего решения премьер-министра, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Проекты создания, развития, а также модернизации инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности смогут получать господдержку без проведения отбора при наличии указания президента или соответствующего решения председателя правительства. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что подобные изменения упрощают процедуру предоставления мер господдержки технопаркам, на базе которых реализуются приоритетные проекты в области электронной промышленности.
Программа поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков в области электроники была запущена в сентябре 2022 года. Она позволяет частично возмещать затраты управляющих компаний технопарков на развитие объектов промышленной инфраструктуры.
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бизнес, россия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России упростило процедуру предоставления господдержки технопаркам в сфере электроники, меры могут быть предоставлены без проведения отбора при наличии указания президента или соответствующего решения премьер-министра, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Проекты создания, развития, а также модернизации инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности смогут получать господдержку без проведения отбора при наличии указания президента или соответствующего решения председателя правительства. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что подобные изменения упрощают процедуру предоставления мер господдержки технопаркам, на базе которых реализуются приоритетные проекты в области электронной промышленности.
Программа поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков в области электроники была запущена в сентябре 2022 года. Она позволяет частично возмещать затраты управляющих компаний технопарков на развитие объектов промышленной инфраструктуры.