https://1prime.ru/20261127/pravitelstvo-875631696.html

Правительство упростило процедуру господдержки технопарков в сфере электроники

Правительство упростило процедуру господдержки технопарков в сфере электроники - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство упростило процедуру господдержки технопарков в сфере электроники

Правительство России упростило процедуру предоставления господдержки технопаркам в сфере электроники, меры могут быть предоставлены без проведения отбора при... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:16+0300

2026-11-27T14:16+0300

2026-11-27T14:16+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России упростило процедуру предоставления господдержки технопаркам в сфере электроники, меры могут быть предоставлены без проведения отбора при наличии указания президента или соответствующего решения премьер-министра, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "Проекты создания, развития, а также модернизации инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности смогут получать господдержку без проведения отбора при наличии указания президента или соответствующего решения председателя правительства. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В правительстве пояснили, что подобные изменения упрощают процедуру предоставления мер господдержки технопаркам, на базе которых реализуются приоритетные проекты в области электронной промышленности. Программа поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков в области электроники была запущена в сентябре 2022 года. Она позволяет частично возмещать затраты управляющих компаний технопарков на развитие объектов промышленной инфраструктуры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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