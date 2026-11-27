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Правительство выделило 9,7 миллиарда рублей на дороги в Подмосковье

Правительство выделило 9,7 миллиарда рублей на дороги в Подмосковье - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство выделило 9,7 миллиарда рублей на дороги в Подмосковье

Правительство РФ выделило 9,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Московской области, из них 5 миллиардов на строительство подмосковной части... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:47+0300

2026-11-27T14:47+0300

2026-11-27T14:47+0300

бизнес

россия

московская область

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 9,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Московской области, из них 5 миллиардов на строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, сообщила пресс-служба кабмина. "До конца 2026 года Московская область получит 9,7 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из распоряжений Московской области будет направлено 5 миллиардов рублей, которые позволят начать строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. "Работы начнутся с участка, который пройдет от городского округа Люберцы до деревни Кошерово", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, 4,7 миллиарда рублей будет направлено на завершение работ и последующего ввода в эксплуатацию сквозной трассы протяженностью 44 километра, которая соединит район Солнцево с городом Железнодорожным. Как подчеркнули в пресс-службе, запуск движения по всем участкам этой дороги даст возможность существенно разгрузить выезды из Москвы, а также направить транзитные транспортные потоки в обход столичной агломерации с южного и юго-восточного направлений. "Такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса и улучшают качество жизни наших граждан", – отмечал председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании кабмина 26 ноября. Строительство и ремонт дорог идут в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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бизнес, россия, московская область, москва, михаил мишустин