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Правительство выделило 9,7 миллиарда рублей на дороги в Подмосковье
Правительство выделило 9,7 миллиарда рублей на дороги в Подмосковье - 27.11.2026, ПРАЙМ
Правительство выделило 9,7 миллиарда рублей на дороги в Подмосковье
Правительство РФ выделило 9,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Московской области, из них 5 миллиардов на строительство подмосковной части... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:47+0300
2026-11-27T14:47+0300
2026-11-27T14:47+0300
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россия
московская область
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 9,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Московской области, из них 5 миллиардов на строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, сообщила пресс-служба кабмина.
"До конца 2026 года Московская область получит 9,7 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из распоряжений Московской области будет направлено 5 миллиардов рублей, которые позволят начать строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.
"Работы начнутся с участка, который пройдет от городского округа Люберцы до деревни Кошерово", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, 4,7 миллиарда рублей будет направлено на завершение работ и последующего ввода в эксплуатацию сквозной трассы протяженностью 44 километра, которая соединит район Солнцево с городом Железнодорожным.
Как подчеркнули в пресс-службе, запуск движения по всем участкам этой дороги даст возможность существенно разгрузить выезды из Москвы, а также направить транзитные транспортные потоки в обход столичной агломерации с южного и юго-восточного направлений.
"Такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса и улучшают качество жизни наших граждан", – отмечал председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании кабмина 26 ноября.
Строительство и ремонт дорог идут в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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бизнес, россия, московская область, москва, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, МОСКВА, Михаил Мишустин
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 9,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Московской области, из них 5 миллиардов на строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, сообщила пресс-служба кабмина.
"До конца 2026 года Московская область получит 9,7 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из распоряжений Московской области будет направлено 5 миллиардов рублей, которые позволят начать строительство подмосковной части автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.
"Работы начнутся с участка, который пройдет от городского округа Люберцы до деревни Кошерово", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, 4,7 миллиарда рублей будет направлено на завершение работ и последующего ввода в эксплуатацию сквозной трассы протяженностью 44 километра, которая соединит район Солнцево с городом Железнодорожным.
Как подчеркнули в пресс-службе, запуск движения по всем участкам этой дороги даст возможность существенно разгрузить выезды из Москвы, а также направить транзитные транспортные потоки в обход столичной агломерации с южного и юго-восточного направлений.
"Такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса и улучшают качество жизни наших граждан", – отмечал председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании кабмина 26 ноября.
Строительство и ремонт дорог идут в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", который входит в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".