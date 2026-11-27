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Правительство установило единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Правительство установило единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ - 27.11.2026, ПРАЙМ

Правительство установило единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Правительство России установило единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщила Федеральная антимонопольная... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:17+0300

2026-11-27T20:17+0300

2026-11-27T20:17+0300

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Правительство РФ установило единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ. Теперь к тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора", - говорится в сообщении. Ранее понижающие коэффициенты к тарифам на электроэнергию для жителей СНТ применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком. Если владелец земельного участка оформлял договор с энергосбытовой организацией самостоятельно, то он оплачивал электроэнергию по тарифу для городского или сельского населения. "Теперь постановлением правительства РФ установлен единый тариф как для коллективных договоров СНТ, так и для потребителей, которые заключили договор напрямую с гарантирующим поставщиком. Правило действует вне зависимости от местоположения земельного участка: в городе, селе или на межселенной территории. Соответствующий документ разработала ФАС России", - добавляется в сообщении. Ведомство подчеркивает, что принятое решение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Если раньше потребитель оплачивал электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, то теперь стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ, если регион принял соответствующее решение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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