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Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,8 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,8 раза - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,8 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась в 1,8 раза в годовом выражении, до 64,5 миллиарда рублей, на фоне ряда факторов, в том... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:10+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась в 1,8 раза в годовом выражении, до 64,5 миллиарда рублей, на фоне ряда факторов, в том числе из-за пика инвестиционного цикла строительства нескольких энергообъектов, сообщила компания.
Так, показатель чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев составил 64,5 миллиарда рублей против 113,8 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Показатель операционной доходности EBITDA составил 112,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,5%.
"На размер чистой прибыли повлияли снижение операционной доходности (EBITDA), а также уменьшение процентных доходов в результате снижения ключевой ставки и объема размещаемых денежных средств, связанного с нахождением компании на пике инвестиционного цикла строительства Новоленской ТЭС, Каширской и Харанорской ГРЭС и модернизации в рамках КОММод", - пояснили в компании.
Выручка в отчетном периоде увеличилась на 8,3%, до 1,346 триллиона рублей. Капитальные расходы выросли в 1,7 раза, до 171,3 миллиарда рублей.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась в 1,8 раза в годовом выражении, до 64,5 миллиарда рублей, на фоне ряда факторов, в том числе из-за пика инвестиционного цикла строительства нескольких энергообъектов, сообщила компания.
Так, показатель чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев составил 64,5 миллиарда рублей против 113,8 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Показатель операционной доходности EBITDA составил 112,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,5%.
"На размер чистой прибыли повлияли снижение операционной доходности (EBITDA), а также уменьшение процентных доходов в результате снижения ключевой ставки и объема размещаемых денежных средств, связанного с нахождением компании на пике инвестиционного цикла строительства Новоленской ТЭС, Каширской и Харанорской ГРЭС и модернизации в рамках КОММод", - пояснили в компании.
Выручка в отчетном периоде увеличилась на 8,3%, до 1,346 триллиона рублей. Капитальные расходы выросли в 1,7 раза, до 171,3 миллиарда рублей.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.