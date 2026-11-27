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Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 1%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 1% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 1%

Чистая прибыль "Газпрома" в январе-сентябре текущего года по МСФО снизилась на 1% в связи с курсовой переоценкой валютного долга, сообщил зампред правления... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:58+0300

2026-11-27T18:58+0300

2026-11-27T18:58+0300

россия

фамил садыгов

газпром

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" в январе-сентябре текущего года по МСФО снизилась на 1% в связи с курсовой переоценкой валютного долга, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "Чистая прибыль группы "Газпром" за январь-сентябрь 2026 года составила 1 110 миллиарда рублей, что лишь на 1% ниже значения за 9 месяцев прошлого года. Важно подчеркнуть, что на динамике чистой прибыли сказался эффект курсовой переоценки валютного долга - значительный положительный эффект за январь-сентябрь прошлого года сменился убытком на фоне ослабления курса рубля по итогам 9 месяцев 2026 года", - приводятся слова Садыгова в сообщении "Газпрома". Он подчеркнул, что в течение 2026 года "Газпром" сохраняет положительную динамику ключевых финансовых показателей. Так, выручка компании за отчетный период выросла на 10% в годовом выражении и составила 7,878 триллиона рублей. В газовом бизнесе показатель увеличился на 5%, а в нефтяном - 16% за счет положительной динамики конъюнктуры мировых энергетических рынков. EBITDA "Газпрома" выросла на 34% в годовом выражении – до 2,926 триллиона рублей. Садыгов отметил, что одним из факторов положительной динамики стало сохранение операционных затрат на прошлогоднем уровне. Кроме того, по его словам, показатель демонстрировал увеличение в каждом из трех кварталов по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. А третьем квартале темпы роста ускорились и EBITDA выросла на 49%, до 949 миллиарда рублей. Уточняется, что операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 12% и составил 2,308 триллиона рублей. А капитальные вложения за отчетный период снизились на 21% – до 1,372 триллиона рублей. "При этом "Газпром" сохраняет запланированные темпы реализации ключевых проектов, обеспечивая их финансирование за счет операционного денежного потока. На фоне снижения капитальных вложений свободный денежный поток вырос в 2,9 раза по сравнению со значением за январь-сентябрь 2025 года и составил 936 млрд руб", - добавляется в сообщении. Чистый долг "Газпрома" составил 6,455 триллиона рублей, а коэффициент скорректированного чистого долга к EBITDA снизился до 1,76х после 1,81х по итогам первого полугодия 2026 года. Садыгов отметил, что уровень долговой нагрузки продолжил улучшаться на фоне уверенных операционных результатов, а снижение ключевой ставки ЦБ РФ привело к сокращению процентных платежей в третьем квартале. "С учетом достигнутых показателей и традиционно сильного IV квартала мы рассчитываем на высокий уровень показателя EBITDA по итогам 2026 года", - заключил зампред правления "Газпрома".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фамил садыгов, газпром