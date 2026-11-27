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Британские производители стали недовольны освобождением ЕС от углеродного сбора
Британские производители стали недовольны освобождением ЕС от углеродного сбора - 27.11.2026, ПРАЙМ
Британские производители стали недовольны освобождением ЕС от углеродного сбора
Объединение производителей стали Великобритании UK Steel выразило недовольство тем, что европейская сталь была освобождена от действия механизма углеродной... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T22:00+0300
2026-11-27T22:00+0300
2026-11-27T22:00+0300
мировая экономика
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ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Объединение производителей стали Великобритании UK Steel выразило недовольство тем, что европейская сталь была освобождена от действия механизма углеродной корректировки (CBAM) на год раньше британской в рамках заключенного на прошлой неделе соглашения между Британией и Евросоюзом.
В прошлую пятницу Великобритания и Евросоюз заключили новое соглашение по Brexit, предусматривающее свободную торговлю продовольствием, свободу передвижения для молодежи и объединение систем торговли квотами на выбросы парниковых газов. Соглашение также освобождает европейскую сталь от британского углеродного сбора с 1 января 2027 года. Британская сталь будет освобождена от европейского CBAM только через год.
"UK Steel призывает правительство отменить решение об освобождении импорта стали из ЕС от действия британского механизма CBAM… Решение предоставить европейским производителям освобождение от сбора на 12 месяцев раньше, чем их британским коллегам, может свести на нет преимущества соглашения для британской промышленности", - говорится в заявлении.
Власти не проконсультировались с представителями отрасли прежде, чем подписать соглашение, отмечает UK Steel.
В рамках механизма CBAM импортеры платят налог в зависимости от количества парниковых газов, выброшенных в атмосферу при производстве продукции.
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мировая экономика, великобритания, ес
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
ЛОНДОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Объединение производителей стали Великобритании UK Steel выразило недовольство тем, что европейская сталь была освобождена от действия механизма углеродной корректировки (CBAM) на год раньше британской в рамках заключенного на прошлой неделе соглашения между Британией и Евросоюзом.
В прошлую пятницу Великобритания и Евросоюз заключили новое соглашение по Brexit, предусматривающее свободную торговлю продовольствием, свободу передвижения для молодежи и объединение систем торговли квотами на выбросы парниковых газов. Соглашение также освобождает европейскую сталь от британского углеродного сбора с 1 января 2027 года. Британская сталь будет освобождена от европейского CBAM только через год.
"UK Steel призывает правительство отменить решение об освобождении импорта стали из ЕС от действия британского механизма CBAM… Решение предоставить европейским производителям освобождение от сбора на 12 месяцев раньше, чем их британским коллегам, может свести на нет преимущества соглашения для британской промышленности", - говорится в заявлении.
Власти не проконсультировались с представителями отрасли прежде, чем подписать соглашение, отмечает UK Steel.
В рамках механизма CBAM импортеры платят налог в зависимости от количества парниковых газов, выброшенных в атмосферу при производстве продукции.