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В Амурской области готовят промпарк с китайским капиталом

В Амурской области готовят промпарк с китайским капиталом - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Амурской области готовят промпарк с китайским капиталом

Подготовка проекта промышленного парка с китайским капиталом, где планируется производить лифты, роботов и лазерного оборудования, идет в Амурской области,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T02:23+0300

2026-11-27T02:23+0300

2026-11-27T02:23+0300

россия

бизнес

амурская область

китай

дальний восток

алексей чекунков

минвостокразвития

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Подготовка проекта промышленного парка с китайским капиталом, где планируется производить лифты, роботов и лазерного оборудования, идет в Амурской области, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "По приграничным территориям у нас работа идет в Амурской области, создается площадка "Ровное". Там идет подготовка проекта по производству лифтов, роботов и лазерного оборудования. Это промпарк с китайским капиталом из северо-востока Китая, с провинции Хэйлунцзян как раз", - сказал Чекунков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о проектах на Дальнем Востоке с участием иностранных инвестиций. Кроме того, отметил он, прорабатывается возможность реализации логистических проектов на примостовой территории Нижнеленинское - Тунцзян в Еврейской автономной области, в том числе с использованием режима международной территории опережающего развития (МТОР).

амурская область

китай

дальний восток

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россия, бизнес, амурская область, китай, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития