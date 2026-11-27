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В Амурской области готовят промпарк с китайским капиталом
В Амурской области готовят промпарк с китайским капиталом - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Амурской области готовят промпарк с китайским капиталом
Подготовка проекта промышленного парка с китайским капиталом, где планируется производить лифты, роботов и лазерного оборудования, идет в Амурской области,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T02:23+0300
2026-11-27T02:23+0300
2026-11-27T02:23+0300
россия
бизнес
амурская область
китай
дальний восток
алексей чекунков
минвостокразвития
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875608697.jpg?1795735382
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Подготовка проекта промышленного парка с китайским капиталом, где планируется производить лифты, роботов и лазерного оборудования, идет в Амурской области, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"По приграничным территориям у нас работа идет в Амурской области, создается площадка "Ровное". Там идет подготовка проекта по производству лифтов, роботов и лазерного оборудования. Это промпарк с китайским капиталом из северо-востока Китая, с провинции Хэйлунцзян как раз", - сказал Чекунков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о проектах на Дальнем Востоке с участием иностранных инвестиций.
Кроме того, отметил он, прорабатывается возможность реализации логистических проектов на примостовой территории Нижнеленинское - Тунцзян в Еврейской автономной области, в том числе с использованием режима международной территории опережающего развития (МТОР).
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россия, бизнес, амурская область, китай, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития
РОССИЯ, Бизнес, Амурская область, КИТАЙ, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Подготовка проекта промышленного парка с китайским капиталом, где планируется производить лифты, роботов и лазерного оборудования, идет в Амурской области, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"По приграничным территориям у нас работа идет в Амурской области, создается площадка "Ровное". Там идет подготовка проекта по производству лифтов, роботов и лазерного оборудования. Это промпарк с китайским капиталом из северо-востока Китая, с провинции Хэйлунцзян как раз", - сказал Чекунков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о проектах на Дальнем Востоке с участием иностранных инвестиций.
Кроме того, отметил он, прорабатывается возможность реализации логистических проектов на примостовой территории Нижнеленинское - Тунцзян в Еврейской автономной области, в том числе с использованием режима международной территории опережающего развития (МТОР).