https://1prime.ru/20261127/proximo-875631612.html

Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся в Россию

Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся в Россию - 27.11.2026, ПРАЙМ

Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся в Россию

Компания Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся на российский рынок после ухода в 2022 году, сообщил дистрибьютор продукции... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:16+0300

2026-11-27T14:16+0300

2026-11-27T14:16+0300

бизнес

simple group

diageo

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875631612.jpg?1795778211

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся на российский рынок после ухода в 2022 году, сообщил дистрибьютор продукции Simple Group. Proximo - международная компания по производству и дистрибуции крепкого алкоголя, входящая в мексиканскую группу Becle. Портфель объединяет свыше 30 брендов в категориях текилы, виски, рома, джина и водки. "Simple Group стала эксклюзивным дистрибьютором трех брендов Proximo… Это первый случай возвращения на российский рынок международного алкогольного производителя, приостановившего деятельность в России в марте 2022 года", - говорится в сообщении импортера. Отмечается, что контракт между компаниями был подписан еще в июне 2025 года, а поставки начались в апреле текущего года - за время сотрудничества их объем составил почти один миллиард рублей. Ряд международных производителей алкоголя покинули российский рынок в 2022 году. Среди них - Diageo, Brown-Forman и Proximo.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, simple group, diageo