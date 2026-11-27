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Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся в Россию
Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся в Россию - 27.11.2026, ПРАЙМ
Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся в Россию
Компания Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся на российский рынок после ухода в 2022 году, сообщил дистрибьютор продукции... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:16+0300
2026-11-27T14:16+0300
2026-11-27T14:16+0300
бизнес
simple group
diageo
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся на российский рынок после ухода в 2022 году, сообщил дистрибьютор продукции Simple Group.
Proximo - международная компания по производству и дистрибуции крепкого алкоголя, входящая в мексиканскую группу Becle. Портфель объединяет свыше 30 брендов в категориях текилы, виски, рома, джина и водки.
"Simple Group стала эксклюзивным дистрибьютором трех брендов Proximo… Это первый случай возвращения на российский рынок международного алкогольного производителя, приостановившего деятельность в России в марте 2022 года", - говорится в сообщении импортера.
Отмечается, что контракт между компаниями был подписан еще в июне 2025 года, а поставки начались в апреле текущего года - за время сотрудничества их объем составил почти один миллиард рублей.
Ряд международных производителей алкоголя покинули российский рынок в 2022 году. Среди них - Diageo, Brown-Forman и Proximo.
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бизнес, simple group, diageo
Бизнес, Simple Group, Diageo
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания Proximo стала первым международным производителем алкоголя, вернувшимся на российский рынок после ухода в 2022 году, сообщил дистрибьютор продукции Simple Group.
Proximo - международная компания по производству и дистрибуции крепкого алкоголя, входящая в мексиканскую группу Becle. Портфель объединяет свыше 30 брендов в категориях текилы, виски, рома, джина и водки.
"Simple Group стала эксклюзивным дистрибьютором трех брендов Proximo… Это первый случай возвращения на российский рынок международного алкогольного производителя, приостановившего деятельность в России в марте 2022 года", - говорится в сообщении импортера.
Отмечается, что контракт между компаниями был подписан еще в июне 2025 года, а поставки начались в апреле текущего года - за время сотрудничества их объем составил почти один миллиард рублей.
Ряд международных производителей алкоголя покинули российский рынок в 2022 году. Среди них - Diageo, Brown-Forman и Proximo.