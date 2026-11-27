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ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций

ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций - 27.11.2026, ПРАЙМ

ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций

Банк ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:16+0300

2026-11-27T16:16+0300

2026-11-27T16:16+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Банк в пятницу собирал заявки инвесторов на двухлетние облигации серии 004P-10 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет 150 базисных пунктов. Выпуск предусматривает выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 1 декабря. Первоначально объем выпуска ожидался в размере 20 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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