https://1prime.ru/20261127/psb-875636673.html
ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций
ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций - 27.11.2026, ПРАЙМ
ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций
Банк ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:16+0300
2026-11-27T16:16+0300
2026-11-27T16:16+0300
рынок
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875636673.jpg?1795785394
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Банк в пятницу собирал заявки инвесторов на двухлетние облигации серии 004P-10 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России.
Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет 150 базисных пунктов.
Выпуск предусматривает выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 1 декабря. Первоначально объем выпуска ожидался в размере 20 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк ПСБ увеличил планируемый объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Банк в пятницу собирал заявки инвесторов на двухлетние облигации серии 004P-10 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России.
Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет 150 базисных пунктов.
Выпуск предусматривает выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 1 декабря. Первоначально объем выпуска ожидался в размере 20 миллиардов рублей.