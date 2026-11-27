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В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты - 27.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T02:10+0300

2026-11-27T02:10+0300

2026-11-27T02:10+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пскова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, псков, росавиация