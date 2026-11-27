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В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты - 27.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T02:10+0300
2026-11-27T02:10+0300
2026-11-27T02:10+0300
бизнес
псков
росавиация
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, псков, росавиация
Бизнес, Псков, Росавиация