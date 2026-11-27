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Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию - 27.11.2026, ПРАЙМ

Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T07:51+0300

2026-11-27T07:51+0300

2026-11-27T08:17+0300

бизнес

аэропорт пулково

росавиация

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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бизнес, аэропорт пулково, росавиация