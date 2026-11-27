https://1prime.ru/20261127/pulkovo-875611161.html
Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию - 27.11.2026, ПРАЙМ
Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T07:51+0300
2026-11-27T07:51+0300
2026-11-27T08:17+0300
бизнес
аэропорт пулково
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875611161.jpg?1795756671
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, аэропорт Пулково, Росавиация
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.