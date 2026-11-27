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В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:36+0300

2026-11-27T08:36+0300

2026-11-27T08:36+0300

бизнес

псков

аэропорт пулково

росавиация

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения сняты и в аэропорту Пскова.

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бизнес, псков, аэропорт пулково, росавиация