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В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T08:36+0300
2026-11-27T08:36+0300
2026-11-27T08:36+0300
бизнес
псков
аэропорт пулково
росавиация
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения сняты и в аэропорту Пскова.
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бизнес, псков, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, Псков, аэропорт Пулково, Росавиация
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения сняты и в аэропорту Пскова.