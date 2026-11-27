https://1prime.ru/20261127/putin-875644228.html
Путин указал на важность модернизации производств в РФ для строительства кораблей ВМФ
Путин указал на важность модернизации производств в РФ для строительства кораблей ВМФ - 27.11.2026, ПРАЙМ
Путин указал на важность модернизации производств в РФ для строительства кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин указал на особое значение расширения и модернизации производств в России для строительства современных кораблей для... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T20:32+0300
2026-11-27T20:32+0300
2026-11-27T20:32+0300
россия
промышленность
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на особое значение расширения и модернизации производств в России для строительства современных кораблей для военно-морского флота.
Президент России в пятницу в Северодвинске провел совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.
"Особое значение сегодня приобретает задача по модернизации, развитию и расширению промышленных, индустриальных мощностей и производств, а также восстановлению и наращиванию критически важных компетенций и кадрового потенциала. Это неотъемлемые условия успешного строительства современных подводных кораблей", - сказал российский лидер.
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россия, промышленность, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин
СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на особое значение расширения и модернизации производств в России для строительства современных кораблей для военно-морского флота.
Президент России в пятницу в Северодвинске провел совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.
"Особое значение сегодня приобретает задача по модернизации, развитию и расширению промышленных, индустриальных мощностей и производств, а также восстановлению и наращиванию критически важных компетенций и кадрового потенциала. Это неотъемлемые условия успешного строительства современных подводных кораблей", - сказал российский лидер.