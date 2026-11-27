https://1prime.ru/20261127/rabotodatel-875608561.html

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздники без их согласия

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздники без их согласия - 27.11.2026, ПРАЙМ

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздники без их согласия

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в новогодние праздники без их согласия для предотвращения аварии или катастрофы на производстве, обязаны... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T02:10+0300

2026-11-27T02:10+0300

2026-11-27T02:10+0300

общество

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875608561.jpg?1795734657

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Работодатель может привлекать сотрудников к работе в новогодние праздники без их согласия для предотвращения аварии или катастрофы на производстве, обязаны выйти на работу и сотрудники со сменным графиком, сообщила РИА Новости руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. "Привлекать сотрудников к работе в нерабочие праздничные дни, в том числе в новогодние праздники, без их согласия можно только в особых случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ. К примеру, для предотвращения аварии или катастрофы либо для устранения их последствий", - рассказала Захаренкова. По ее словам, во всех остальных ситуациях работодателю нужно письменное согласие работника и мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. "Это общее правило распространяется на работников с разными режимами труда, исключение — сменный график: если смена выпадает на праздник, сотрудник выходит на работу", - подчеркнула эксперт. Она добавила, что согласно статье 153 ТК РФ, работа в праздник оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему могут предоставить другой день отдыха.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес