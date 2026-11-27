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Названы регионы с самым большим числом купленных лотерейных билетов

Названы регионы с самым большим числом купленных лотерейных билетов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самым большим числом купленных лотерейных билетов

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкирия стали регионами с самым большим числом приобретенных лотерейных билетов с выигрышем от... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:21+0300

2026-11-27T11:21+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкирия стали регионами с самым большим числом приобретенных лотерейных билетов с выигрышем от одного миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Москва, Московская область и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству лотерейных билетов с выигрышами от одного миллиона рублей в 2026 году. При этом Камчатский край, Магаданская область и Республика Карелия возглавили рейтинг по соотношению численности населения с количеством билетов с призами от миллиона рублей за все время проведения лотерей", - сообщили в пресс-службе. Так, по данным компании на 19 ноября 2026 года, больше всего миллионных призов выиграли участники из Москвы - 52 билета на общую сумму 132 миллиона рублей, Подмосковья - 47 билетов на почти 104 миллиона рублей, Санкт-Петербурга - 26 билетов на более чем 118 миллионов рублей, Краснодарского края – 24 билета на 76 миллионов рублей и Башкирии - 22 билета на более чем 52 миллиона рублей. Кроме того, в топ-10 регионов по количеству миллионных выигрышей вошли Свердловская область (20 билетов на 65 миллионов рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (18 билетов на 62 миллиона), Красноярский и Пермский края (по 17 билетов на примерно 55 миллионов), Воронежская область (14 билетов на почти 26 миллионов). При этом в пресс-службе отметили, что количество счастливых билетов не всегда коррелирует с общим объемом выигрышей. Так, в Петербурге билетов с выигрышем от 1 миллиона рублей вдвое меньше, чем в Московской области, но общая сумма выше. "В частности, один из билетов лотереи "Мечталлион" в культурной столице принес участнику лотереи более 58 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе. Интересно, что за все время работы "Национальной Лотереи" некоторым участникам удалось стать лотерейными миллионерами несколько раз. В Москве таких счастливчиков 14, в Московской области - шесть, а в Башкирии, Нижегородской области и Санкт-Петербурге - по четыре участника.

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бизнес, россия, московская область, санкт-петербург, москва, минфин