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Путин: увеличение производства кораблей для ВМФ повысят экономику судостроения
Путин: увеличение производства кораблей для ВМФ повысят экономику судостроения - 27.11.2026, ПРАЙМ
Путин: увеличение производства кораблей для ВМФ повысят экономику судостроения
Своевременные решения по увеличению производства серийных кораблей для ВМФ РФ позволят повысить экономическую устойчивость судостроения и предприятий ОПК,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:22+0300
2026-11-27T19:22+0300
2026-11-27T19:58+0300
промышленность
россия
бизнес
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 27 ноя - ПРАЙМ. Своевременные решения по увеличению производства серийных кораблей для ВМФ РФ позволят повысить экономическую устойчивость судостроения и предприятий ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России в пятницу в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь". "Своевременно принятые решения по увеличению производства серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружения, позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников, а значит повысить экономическую устойчивость в судостроительной отрасли и предприятий ОПК", - сказал Путин в ходе церемонии.
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промышленность, россия, бизнес, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 27 ноя - ПРАЙМ. Своевременные решения по увеличению производства серийных кораблей для ВМФ РФ позволят повысить экономическую устойчивость судостроения и предприятий ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России в пятницу в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь".
"Своевременно принятые решения по увеличению производства серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружения, позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников, а значит повысить экономическую устойчивость в судостроительной отрасли и предприятий ОПК", - сказал Путин в ходе церемонии.