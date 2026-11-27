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Путин: увеличение производства кораблей для ВМФ повысят экономику судостроения

Путин: увеличение производства кораблей для ВМФ повысят экономику судостроения - 27.11.2026, ПРАЙМ

Путин: увеличение производства кораблей для ВМФ повысят экономику судостроения

Своевременные решения по увеличению производства серийных кораблей для ВМФ РФ позволят повысить экономическую устойчивость судостроения и предприятий ОПК,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:22+0300

2026-11-27T19:22+0300

2026-11-27T19:58+0300

промышленность

россия

бизнес

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 27 ноя - ПРАЙМ. Своевременные решения по увеличению производства серийных кораблей для ВМФ РФ позволят повысить экономическую устойчивость судостроения и предприятий ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России в пятницу в Северодвинске принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь". "Своевременно принятые решения по увеличению производства серийных кораблей, а также по модернизации отдельных образцов вооружения, позволят обеспечить стабильную работу корабелов и их смежников, а значит повысить экономическую устойчивость в судостроительной отрасли и предприятий ОПК", - сказал Путин в ходе церемонии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, бизнес, владимир путин