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Решетников предложил создать холодильник, который будет сам заказывать продукты
Решетников предложил создать холодильник, который будет сам заказывать продукты - 27.11.2026, ПРАЙМ
Решетников предложил создать холодильник, который будет сам заказывать продукты
Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил реализовать проект холодильника, который будет с помощью ИИ заказывать недостающие продукты до... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T22:15+0300
2026-11-27T22:15+0300
2026-11-27T22:21+0300
финансы
максим решетников
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил реализовать проект холодильника, который будет с помощью ИИ заказывать недостающие продукты до двери. "Давайте все-таки сделаем проект на основе агентной экономики наполняющегося холодильника. То есть, чтобы мы понимали, что в холодильнике находится, и агент мог, анализируя, заказывать, чтобы этот заказ хотя бы до двери довозили", - сказал он, выступая на конференции в рамках AI Journey. По его словам, данный проект не является сложным, но может потребовать много ресурсов. Например, детектирование холодильников, а также возможное изменение системы маркировки товаров. "Давайте попытаемся сделать инженерную правовую задачку. Путь к кошельку бизнеса лежит через холодильник", - заключил министр.
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финансы, максим решетников
Финансы, Максим Решетников
Решетников предложил создать холодильник, который будет сам заказывать продукты
Решетников предложил создать умный холодильник, который будет сам заказывать продукты
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил реализовать проект холодильника, который будет с помощью ИИ заказывать недостающие продукты до двери.
"Давайте все-таки сделаем проект на основе агентной экономики наполняющегося холодильника. То есть, чтобы мы понимали, что в холодильнике находится, и агент мог, анализируя, заказывать, чтобы этот заказ хотя бы до двери довозили", - сказал он, выступая на конференции в рамках AI Journey.
По его словам, данный проект не является сложным, но может потребовать много ресурсов. Например, детектирование холодильников, а также возможное изменение системы маркировки товаров.
"Давайте попытаемся сделать инженерную правовую задачку. Путь к кошельку бизнеса лежит через холодильник", - заключил министр.