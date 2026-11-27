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"Росатом" примет участие в тендере на поставку обогащенного урана Бразилии

"Росатом" примет участие в тендере на поставку обогащенного урана Бразилии - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" примет участие в тендере на поставку обогащенного урана Бразилии

"Росатом" намерен в 2027 году принять участие в тендере на поставку обогащенного урана Бразилии для производства ядерного топлива единственной в этой стране АЭС | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:19+0300

2026-11-27T00:19+0300

2026-11-27T00:19+0300

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" намерен в 2027 году принять участие в тендере на поставку обогащенного урана Бразилии для производства ядерного топлива единственной в этой стране АЭС "Ангра", сообщили в российской госкорпорации. В следующем году истекает первый долгосрочный контракт "Росатома" на поставку в Бразилию обогащенного урана. Его заключили в 2022 году по итогам международного тендера. "Действующий пятилетний контракт на поставку обогащенного уранового продукта для производства топлива для АЭС "Ангра" был получен на открытом тендере и успешно реализуется. Мы готовимся к участию в новом тендере в 2027 году, чтобы продолжить это сотрудничество на долгосрочной основе", - сообщили "Известиям" в "Росатоме". "Росатом" имеет многолетний опыт сотрудничества с Бразилией в сфере ядерного топливного цикла, прежде всего в части поставок обогащенного урана для производства топлива для АЭС "Ангра", а также услуг по конверсии бразильского урана. В марте нынешнего года дочерняя компания "Росатома" Uranium One подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия для выполнения проектов по добыче и переработке в Бразилии металлов, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей экономики.

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