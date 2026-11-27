https://1prime.ru/20261127/rosselhozbank-875640182.html
Россельхозбанк подал иск к Euroclear Bank на 954 миллиона рублей
Россельхозбанк подал иск к Euroclear Bank на 954 миллиона рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ
Россельхозбанк подал иск к Euroclear Bank на 954 миллиона рублей
Россельхозбанк обратился в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к бельгийскому Euroclear Bank с требованиями на сумму около 954 миллионов рублей,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T18:24+0300
2026-11-27T18:24+0300
2026-11-27T18:24+0300
банки
финансы
россия
нрд
clearstream
euroclear bank
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875640182.jpg?1795793079
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Россельхозбанк обратился в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к бельгийскому Euroclear Bank с требованиями на сумму около 954 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил 25 ноября. На чем основаны требования истца, пока не уточняется. К рассмотрению иск на данный момент еще не принят.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, нрд, clearstream, euroclear bank
Банки, Финансы, РОССИЯ, НРД, Clearstream, Euroclear Bank
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Россельхозбанк обратился в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к бельгийскому Euroclear Bank с требованиями на сумму около 954 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил 25 ноября. На чем основаны требования истца, пока не уточняется. К рассмотрению иск на данный момент еще не принят.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.