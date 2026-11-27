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Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря

Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря - 27.11.2026, ПРАЙМ

Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря

Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря 2026 года и составит от 1% до 10% от стоимости билета, следует из данных РЖД, которые изучило... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:37+0300

2026-11-27T00:37+0300

2026-11-27T00:37+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря 2026 года и составит от 1% до 10% от стоимости билета, следует из данных РЖД, которые изучило РИА Новости. В настоящее время при сдаче ж/д билета взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября включительно. С 1 декабря его размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. В частности, при возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1% от стоимости билета, от 30 до 44 суток - 3%, от 10 до 29 суток - 5%, за 9 и менее суток - 10%. "Прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года", - пишут РЖД. Новый вариант сбора, поясняли в РЖД, позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно. РЖД летом текущего года сообщали РИА Новости, что в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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