https://1prime.ru/20261127/rossija-875611250.html

В России снизилась средняя цена бытовой техники для приготовления еды

В России снизилась средняя цена бытовой техники для приготовления еды - 27.11.2026, ПРАЙМ

В России снизилась средняя цена бытовой техники для приготовления еды

Средняя цена бытовой техники для приготовления и хранения еды в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:09+0300

2026-11-27T08:09+0300

2026-11-27T08:09+0300

бизнес

россия

м.видео

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена бытовой техники для приготовления и хранения еды в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее продажи за тот же период выросли на 1,1%, рассказали РИА Новости аналитики "М.Видео" со ссылкой на данные аналитической компании ICMR. "ПАО "М.Видео" проанализировало продажи техники для приготовления и хранения еды за январь–сентябрь 2026 года. По данным аналитической компании ICMR (ех-"ГФК-Русь"), за девять месяцев россияне приобрели 8,6 миллиона приборов из категорий миксеров, блендеров, сувидов, сэндвичниц, вафельниц, грилей, соковыжималок, прессов и отдельно стоящих морозильных камер, включая лари. Продажи в штуках выросли на 1,1% год к году, а средняя цена снизилась на 4,1%", - рассказали в компании. Как отмечают аналитики, на фоне более рационального подхода к расходам домашнее приготовление еды становится одним из способов планировать бюджет на питание. Особенно актуален, по их словам, этот подход для жителей мегаполисов, где активный рабочий ритм, расходы на готовую еду и необходимость совмещать множество повседневных задач делают предварительное планирование меню и приготовление блюд на несколько дней востребованным бытовым сценарием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, м.видео