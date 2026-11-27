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Более 800 тысяч граждан Узбекистана находятся в России с целью работы
Более 800 тысяч граждан Узбекистана находятся в России с целью работы - 27.11.2026, ПРАЙМ
Более 800 тысяч граждан Узбекистана находятся в России с целью работы
Более 800 тысяч граждан Узбекистана находятся в настоящее время в России с целью работы, почти 60% из них пребывают в РФ менее одного года, сообщили РИА Новости | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:10+0300
2026-11-27T09:10+0300
2026-11-27T09:10+0300
россия
узбекистан
мвд
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ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Более 800 тысяч граждан Узбекистана находятся в настоящее время в России с целью работы, почти 60% из них пребывают в РФ менее одного года, сообщили РИА Новости в агентстве миграции при узбекском кабмине.
По данным российской статистики, которые ранее изучило РИА Новости, граждане Узбекистана за январь-сентябрь въехали в Россию для работы более 1,5 миллионов раз, составив большинство от числа всех иностранцев, въезжающих в РФ с той же целью. При этом число таких поездок за год сократилось на 13%.
"По данным электронной системы МВД Республики Узбекистан, в России более 90 дней в настоящее время пребывают 925,2 тысячи граждан Узбекистана, из них 801,5 тысячи с целью осуществления трудовой деятельности", - сказал представитель миграционного ведомства, комментируя данные российской статистики.
Он уточнил, что 56,7 % граждан Узбекистана находятся в России менее одного года, работают на сезонных работах. "Они регулярно возвращаются на родину, что приводит к увеличению количества повторных въездов", - пояснил собеседник агентства.
ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщал, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.
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россия, узбекистан, мвд
ТАШКЕНТ, 27 ноя – ПРАЙМ. Более 800 тысяч граждан Узбекистана находятся в настоящее время в России с целью работы, почти 60% из них пребывают в РФ менее одного года, сообщили РИА Новости в агентстве миграции при узбекском кабмине.
По данным российской статистики, которые ранее изучило РИА Новости, граждане Узбекистана за январь-сентябрь въехали в Россию для работы более 1,5 миллионов раз, составив большинство от числа всех иностранцев, въезжающих в РФ с той же целью. При этом число таких поездок за год сократилось на 13%.
"По данным электронной системы МВД Республики Узбекистан, в России более 90 дней в настоящее время пребывают 925,2 тысячи граждан Узбекистана, из них 801,5 тысячи с целью осуществления трудовой деятельности", - сказал представитель миграционного ведомства, комментируя данные российской статистики.
Он уточнил, что 56,7 % граждан Узбекистана находятся в России менее одного года, работают на сезонных работах. "Они регулярно возвращаются на родину, что приводит к увеличению количества повторных въездов", - пояснил собеседник агентства.
ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщал, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.