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Новак отметил роль Турции в транзите энергоресурсов

Новак отметил роль Турции в транзите энергоресурсов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Новак отметил роль Турции в транзите энергоресурсов

Россия готова содействовать развитию Турции как региональному центру торговли энергоресурсами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:31+0300

2026-11-27T12:31+0300

2026-11-27T12:35+0300

россия

турция

александр новак

газопровод "турецкий поток"

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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия готова содействовать развитию Турции как региональному центру торговли энергоресурсами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать становлению Турции как регионального центра энергетической торговли", - сказал Новак. Энергетика остается опорой экономических связей России и Турции, отметил Новак. По его словам, Россия добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Надежно работают газопроводы Голубой и Турецкий поток, развивается сотрудничество в электроэнергетике, добавил он.

турция

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россия, турция, александр новак, газопровод "турецкий поток"