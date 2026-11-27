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Новак отметил роль Турции в транзите энергоресурсов
Новак отметил роль Турции в транзите энергоресурсов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Новак отметил роль Турции в транзите энергоресурсов
Россия готова содействовать развитию Турции как региональному центру торговли энергоресурсами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:31+0300
2026-11-27T12:31+0300
2026-11-27T12:35+0300
россия
турция
александр новак
газопровод "турецкий поток"
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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия готова содействовать развитию Турции как региональному центру торговли энергоресурсами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать становлению Турции как регионального центра энергетической торговли", - сказал Новак. Энергетика остается опорой экономических связей России и Турции, отметил Новак. По его словам, Россия добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Надежно работают газопроводы Голубой и Турецкий поток, развивается сотрудничество в электроэнергетике, добавил он.
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россия, турция, александр новак, газопровод "турецкий поток"
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Александр Новак, Газопровод "Турецкий поток"
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия готова содействовать развитию Турции как региональному центру торговли энергоресурсами, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать становлению Турции как регионального центра энергетической торговли", - сказал Новак.
Энергетика остается опорой экономических связей России и Турции, отметил Новак.
По его словам, Россия добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. Надежно работают газопроводы Голубой и Турецкий поток, развивается сотрудничество в электроэнергетике, добавил он.