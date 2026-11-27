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Объем страховых выплат аграриям в России приблизится к 9 миллиардам рублей

Объем страховых выплат аграриям в России приблизится к 9 миллиардам рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

Объем страховых выплат аграриям в России приблизится к 9 миллиардам рублей

Объем страховых выплат аграриям в России по итогам 2026 года приблизится к 9 миллиардам рублей, но не побьет рекорда 2025 года, сообщил РИА Новости президент... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:51+0300

2026-11-27T13:51+0300

2026-11-27T13:51+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Объем страховых выплат аграриям в России по итогам 2026 года приблизится к 9 миллиардам рублей, но не побьет рекорда 2025 года, сообщил РИА Новости президент национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. "По итогам этого года сумма выплат аграриям по всем категориям договоров сельхозстрахования приблизится к 9 миллиардам рублей. Таким образом, 2026 год станет вторым по объему страховых возмещений за всю историю агрострахования", – сказал Биждов. Он отметил, что за январь-октябрь агростраховщики уже перечислили сельхозпроизводителям России за гибель урожая и животных 8,7 миллиарда рублей страховых выплат. Из этой суммы по программам страхования с господдержкой было выплачено почти 6,2 миллиарда рублей. До 2023 года агростраховые выплаты сельхозпроизводителям России за год не превышали 5,6 миллиарда рублей. В 2024 году объем возмещений впервые достиг 8,8 миллиарда рублей, в 2025 – на фоне масштабных и продолжительных ЧС он составил рекордные 11,2 миллиарда рублей. Глава НСА обратила внимание на рост выплат по договорам, которые были заключены без господдержки: за 9 месяцев текущего года, по данным Банка России, они составили 2,5 миллиарда рублей, что почти в три раза превышает значения за аналогичный период прошлого года. "Динамика связана с крупными выплатами животноводам, использовавшим дополнительные страховые программы, по эпизоотическим рискам. При этом по направлению страхования с господдержкой объем выплат сопоставим с прошлогодним уровнем", - прокомментировал президент НСА. "Данные Банка России указывают на улучшение показателя убыточности рынка агрострахования в целом – включающем как сектор программ с господдержкой, так и сегмент дополнительного комплексного страхования. За 9 месяцев 2026 года отношение выплат к страховой премии составило 83%", - сообщил он. Суммарная страховая премия агростраховщиков по всем категориям договоров составила 10,4 миллиарда рублей. "Полагаю, что ситуация на агростраховом рынке в этом году будет стабилизирована, поскольку ЧС в период активной вегетации растений в текущем сезоне практически не объявлялись, что привело к значительно меньшим убыткам аграриев в секторе растениеводства", – резюмировал Биждов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, нса, банк россии