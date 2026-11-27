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В "Единой России" рассказали о поправках в закон о платформенной экономике

В "Единой России" рассказали о поправках в закон о платформенной экономике - 27.11.2026, ПРАЙМ

В "Единой России" рассказали о поправках в закон о платформенной экономике

"Единая Россия" и правительство РФ готовят пакет поправок в законодательство о платформенной экономике, который устранит существующие правовые противоречия и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:10+0300

2026-11-27T14:10+0300

2026-11-27T14:10+0300

россия

финансы

максим орешкин

единая россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Единая Россия" и правительство РФ готовят пакет поправок в законодательство о платформенной экономике, который устранит существующие правовые противоречия и регуляторные барьеры, сообщил замруководителя фракции "Единой России" Денис Кравченко. Закон о платформенной экономике вступил в силу в России с 1 октября. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. "Теперь наша задача заключается в приведении в соответствие отраслевого законодательства, устранении существующих правовых противоречий и регуляторных барьеров. Мы держим все эти вопросы на особом контроле", - рассказал Кравченко, слова которого приводятся на сайте партии. Депутат призвал уделить особое внимание защите персональных данных граждан и совершенствованию механизмов предоставления и отзыва согласий на их обработку. "Важно также обеспечить равный доступ российских цифровых платформ к государственным данным с соблюдением требований безопасности", - подчеркнул депутат. Кроме того, по его мнению, необходимо сохранить конкурентную среду, не допуская монополизации отдельных сегментов цифровой экономики. Также важно предусмотреть финансовые инструменты поддержки экспорта российских платформенных решений, создавая условия для повышения их конкурентоспособности на зарубежных рынках, отметил Кравченко. Поправки прорабатываются на площадке межведомственной рабочей группы по развитию цифровых платформ под руководством замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, рассказали на сайте ЕР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, максим орешкин, единая россия