https://1prime.ru/20261127/rossija-875634406.html
Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, заявил Дмитриев
Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, заявил Дмитриев - 27.11.2026, ПРАЙМ
Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, заявил Дмитриев
Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, что дает ей конкурентное преимущество перед остальными странами, заявил спецпредставитель президента... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:21+0300
2026-11-27T15:21+0300
2026-11-27T15:21+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, что дает ей конкурентное преимущество перед остальными странами, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Россия имеет абсолютно мощное конкурентное преимущество в энергетике для искусственного интеллекта", - сказал Дмитриев журналистам.
По его словам, речь идет об атомной энергетике и развитости энергетической инфраструктуры в стране.
"Наша электроэнергия сейчас является одной из самых дешевых в мире. Есть возможность сделать так, что для дата-центров наша электроэнергия будет в три, в четыре, в пять раз дешевле, чем в других странах", - добавил Дмитриев.
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технологии, россия, кирилл дмитриев, рфпи
Технологии, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, что дает ей конкурентное преимущество перед остальными странами, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Россия имеет абсолютно мощное конкурентное преимущество в энергетике для искусственного интеллекта", - сказал Дмитриев журналистам.
По его словам, речь идет об атомной энергетике и развитости энергетической инфраструктуры в стране.
"Наша электроэнергия сейчас является одной из самых дешевых в мире. Есть возможность сделать так, что для дата-центров наша электроэнергия будет в три, в четыре, в пять раз дешевле, чем в других странах", - добавил Дмитриев.