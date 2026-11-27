https://1prime.ru/20261127/rossija-875634406.html

Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, заявил Дмитриев

Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, заявил Дмитриев - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, заявил Дмитриев

Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, что дает ей конкурентное преимущество перед остальными странами, заявил спецпредставитель президента... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:21+0300

2026-11-27T15:21+0300

2026-11-27T15:21+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает самой дешевой энергетикой для развития ИИ, что дает ей конкурентное преимущество перед остальными странами, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Россия имеет абсолютно мощное конкурентное преимущество в энергетике для искусственного интеллекта", - сказал Дмитриев журналистам. По его словам, речь идет об атомной энергетике и развитости энергетической инфраструктуры в стране. "Наша электроэнергия сейчас является одной из самых дешевых в мире. Есть возможность сделать так, что для дата-центров наша электроэнергия будет в три, в четыре, в пять раз дешевле, чем в других странах", - добавил Дмитриев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, кирилл дмитриев, рфпи