https://1prime.ru/20261127/rossija-875634825.html

Россия видит интерес США и Китая к совместным проектам в сфере ИИ

Россия видит интерес США и Китая к совместным проектам в сфере ИИ - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россия видит интерес США и Китая к совместным проектам в сфере ИИ

Россия видит интерес США, Китая и других стран к совместным проектам в сфере развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:30+0300

2026-11-27T15:30+0300

2026-11-27T15:30+0300

технологии

россия

сша

китай

кирилл дмитриев

рфпи

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875634825.jpg?1795782628

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия видит интерес США, Китая и других стран к совместным проектам в сфере развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы видим интерес как китайских коллег, так и даже американских коллег к тому, чтобы совместные проекты развивать, в том числе в сфере дата-центров", - сказал он журналистам. По его словам, России важно не отставать в развитии моделей искусственного интеллекта, посмотреть на ситуацию комплексно. "Фактически действительно делать партнерство, в том числе и с западными игроками, но все равно фокусироваться на развитии наших российских моделей. И чтобы российские модели оставались в числе самых конкурентоспособных моделей", - пояснил Дмитриев.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, рфпи