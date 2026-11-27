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Россия видит интерес США и Китая к совместным проектам в сфере ИИ
Россия видит интерес США и Китая к совместным проектам в сфере ИИ - 27.11.2026, ПРАЙМ
Россия видит интерес США и Китая к совместным проектам в сфере ИИ
Россия видит интерес США, Китая и других стран к совместным проектам в сфере развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:30+0300
2026-11-27T15:30+0300
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технологии
россия
сша
китай
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия видит интерес США, Китая и других стран к совместным проектам в сфере развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы видим интерес как китайских коллег, так и даже американских коллег к тому, чтобы совместные проекты развивать, в том числе в сфере дата-центров", - сказал он журналистам.
По его словам, России важно не отставать в развитии моделей искусственного интеллекта, посмотреть на ситуацию комплексно. "Фактически действительно делать партнерство, в том числе и с западными игроками, но все равно фокусироваться на развитии наших российских моделей. И чтобы российские модели оставались в числе самых конкурентоспособных моделей", - пояснил Дмитриев.
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технологии, россия, сша, китай, кирилл дмитриев, рфпи
Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия видит интерес США, Китая и других стран к совместным проектам в сфере развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы видим интерес как китайских коллег, так и даже американских коллег к тому, чтобы совместные проекты развивать, в том числе в сфере дата-центров", - сказал он журналистам.
По его словам, России важно не отставать в развитии моделей искусственного интеллекта, посмотреть на ситуацию комплексно. "Фактически действительно делать партнерство, в том числе и с западными игроками, но все равно фокусироваться на развитии наших российских моделей. И чтобы российские модели оставались в числе самых конкурентоспособных моделей", - пояснил Дмитриев.