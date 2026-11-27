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Россия начинает поставки коксующегося угля на иранский рынок

Россия начинает поставки коксующегося угля на иранский рынок - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россия начинает поставки коксующегося угля на иранский рынок

Россия начинает поставки коксующегося угля на иранский рынок, который является сложным, но перспективным для расширения сотрудничества в этой сфере, заявил РИА... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:34+0300

2026-11-27T16:34+0300

2026-11-27T16:34+0300

россия

иран

австралия

мтк "север-юг"

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АСТРАХАНЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Россия начинает поставки коксующегося угля на иранский рынок, который является сложным, но перспективным для расширения сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) Леонид Ложечко. "Мы сегодня наши коксующие угли начинаем выводить на рынок Ирана. Он (рынок – ред.) непростой, но его объем до 3,5 миллиона тонн... Капризный рынок, но тем не менее мы на сегодняшний день видим, что наше участие и наши возможности увеличиваются. Мы уже сделали первые поставки в тестовом режиме", - сказал Ложечко в кулуарах IV Астраханского международного форума "МТК "Север-Юг" - новые горизонты и возможности". Он отметил, что раньше Австралия была основным поставщиком угля в Иран, но сейчас российские угли выходят на иранский рынок. Говоря о сотрудничестве России и Ирана, он подчеркнул, что наряду с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство, приоритетное значение приобретает взаимодействие в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

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россия, иран, австралия, мтк "север-юг"