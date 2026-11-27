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Россия обеспечивает свыше 40% мирового рынка палладия, заявил "Норникель"

Россия обеспечивает свыше 40% мирового рынка палладия, заявил "Норникель" - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россия обеспечивает свыше 40% мирового рынка палладия, заявил "Норникель"

Россия обеспечивает свыше 40% мирового рынка палладия и формирует новые рынки сбыта этого драгоценного металла, рассказал директор Центра палладиевых технологий | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:36+0300

2026-11-27T18:36+0300

2026-11-27T18:36+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия обеспечивает свыше 40% мирового рынка палладия и формирует новые рынки сбыта этого драгоценного металла, рассказал директор Центра палладиевых технологий "Норникеля" Дмитрий Изотов. "Россия в лице "Норникеля" обеспечивает более 40% мирового палладия, и мы сами формируем новые рынки для этого металла в рамках программы по созданию 100 новых материалов", - приводит его слова пресс-служба. Согласно релизу, компания продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву разработку для солнечной энергетики на международной конференции AI Journey в Москве. Отмечается, что ученые "Норникеля" с помощью искусственного интеллекта создали добавку на основе палладия, которая повышает эффективность солнечных панелей и продлевает срок их службы. В конце октября "Норникель" сохранил прогноз выпуска палладия на текущий год - на уровне 2,415-2,465 миллиона тройских унций.

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россия, промышленность, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, норникель, гмк норильский никель