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Россияне стали чаще покупать одежду ярких цветов

Россияне стали чаще покупать одежду ярких цветов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать одежду ярких цветов

Россияне в этом году стали чаще выбирать одежду ярких цветов - ее продажи на Ozon показывают кратный рост по сравнению с прошлогодними показателями, особенно... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T07:48+0300

2026-11-27T07:48+0300

2026-11-27T08:30+0300

бизнес

россия

ozon

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали чаще выбирать одежду ярких цветов - ее продажи на Ozon показывают кратный рост по сравнению с прошлогодними показателями, особенно заметно увеличился спрос на вещи оранжевых оттенков, рассказали РИА Новости аналитики "Ozon Селект". "Насыщенные цвета стали одним из заметных трендов мировой моды в этом году. Тенденция к более выразительной цветовой гамме нашла отражение и в покупательских предпочтениях россиян: в 2026 году выросли продажи одежды и аксессуаров ярких оттенков. Особенно заметно вырос интерес к оранжевому цвету", - рассказали в компании. Так, в январе-октябре 2026 года продажи женских оранжевых кардиганов увеличились более чем в 4,5 раза, а свитеров - почти в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что оттенок стал актуален и для мужского гардероба: продажи оранжевых мужских брюк выросли более чем в 3 раза за тот же период, тогда как женских - более чем в 2 раза. Кроме того, в повседневном гардеробе россиян все чаще появляется красный, который уже несколько сезонов сохраняет свои позиции на модных подиумах. Продажи женских красных пальто выросли на 28% в годовом выражении, а мужских - почти на 70%. Продажи женских брюк этого цвета увеличились на треть, мужских почти в 2,5 раза. Одним из заметных цветовых трендов также стал насыщенный синий. Интерес к этому цвету особенно заметен в категории трикотажа: продажи женских свитеров за первые десять месяцев выросли более чем в 2,3 раза в годовом выражении, а кардиганов - почти в 1,7 раза. Тенденция затронула и аксессуары - женские синие сумки стали также покупать в 1,7 раза чаще. По данным компании, фиолетовый тоже вошел в число актуальных оттенков. Особенно выражен интерес к нему в мужском гардеробе - продажи фиолетовых брюк выросли более чем в 2,4 раза. При этом продажи женских свитеров этого цвета увеличились почти в 1,5 раза, а платьев почти на 20%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ozon