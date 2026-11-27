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Стало известно, сколько россияне планируют потратить на зимний отдых

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на зимний отдых - 27.11.2026, ПРАЙМ

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на зимний отдых

Россияне планируют потратить на зимний отдых в среднем 47,8 тысячи рублей на человека, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и "Авито Путешествиях". | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:27+0300

2026-11-27T08:27+0300

2026-11-27T08:31+0300

бизнес

туризм

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на зимний отдых в среднем 47,8 тысячи рублей на человека, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и "Авито Путешествиях". "Порядка 80% работающих россиян планируют путешествие этой зимой. В среднем на отдых опрошенные закладывают 47 762 рубля на человека. В эту сумму входят транспорт, проживание, питание и развлечения", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Среди тех, кто планирует путешествие, больше всего готовы потратиться специалисты в IT, маркетинге и коммуникациях - в среднем 52,1 тысячи рублей на человека. Специалисты сферы строительства и ремонта рассчитывают отдохнуть в среднем за 51 тысячу рублей на человека; транспорта, логистики и складской работы – 50,7 тысячи рублей, производства - 50 тысяч рублей. В исследовании указано, что 61% опрошенных самостоятельно занимаются организацией поездок; каждый четвертый посещает знакомые места, каждый пятый отправляется в поездку спонтанно или покупает готовый тур. При выборе направления ключевым критерием для россиян становится стоимость поездки. Также путешественники обращают внимание на погоду, достопримечательности и экскурсии, прямой и удобный перелет, рекомендации друзей или родственников, а также возможность занятия зимними видами спорта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, авито работа