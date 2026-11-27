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Россияне потратили в октябре 370 миллиардов рублей на кроссоверы с пробегом

Россияне потратили в октябре 370 миллиардов рублей на кроссоверы с пробегом - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россияне потратили в октябре 370 миллиардов рублей на кроссоверы с пробегом

Жители России в октябре потратили на покупку кроссоверов и внедорожников с пробегом почти 370 миллиардов рублей, что составляет 52,6% всего объема средств,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:56+0300

2026-11-27T12:56+0300

2026-11-27T12:58+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Жители России в октябре потратили на покупку кроссоверов и внедорожников с пробегом почти 370 миллиардов рублей, что составляет 52,6% всего объема средств, потраченных на подержанные легковые автомобили, подсчитали для РИА Новости в "Газпромбанк Автолизинге" и агентстве "Автостат". "Более половины денег при покупке легковых автомобилей с пробегом тратится на подержанные кроссоверы и внедорожники – почти 370 миллиардов рублей... На автомобили сегмента SUV с пробегом во второй осенний месяц пришлось 52,6% всех затрат", - говорится в исследовании, проведенном компаниями. При этом год назад на покупку таких машин россияне потратили 449,8 миллиарда рублей, а их доля в общей сумме затрат на легковые автомобили с пробегом составляла 54,5%. Подержанные автомобили классов В (компактные седаны и хетчбеки) и С (пятидверные седаны и хетчбеки) смогли в октябре преодолеть отметку в 10% финансовой емкости вторичного рынка легковых машин. На них было потрачено 97 и 73,3 миллиарда рублей соответственно. По количеству проданных машин лидером стали автомобили с пробегом В-класса, которые в октябре разошлись тиражом в 197,8 тысячи единиц. Сегмент кроссоверов и внедорожников расположился на второй позиции (178,6 тысячи штук). Суммарно они заняли 63% рынка. Продажи машин С-класса составили 92,1 тысячи штук, а его доля - 15,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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