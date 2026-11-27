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Россияне стали чаще отправлять друг другу товары для красоты и ухода

Россияне стали чаще отправлять друг другу товары для красоты и ухода - 27.11.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще отправлять друг другу товары для красоты и ухода

Россияне с наступлением холодного сезона чаще отправляют друг другу товары для красоты, одежду и обувь, товары для здоровья, а также автозапчасти и электронику, | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:10+0300

2026-11-27T14:10+0300

2026-11-27T14:10+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россияне с наступлением холодного сезона чаще отправляют друг другу товары для красоты, одежду и обувь, товары для здоровья, а также автозапчасти и электронику, рассказали РИА Новости в СДЭК. "С наступлением холодов россияне чаще всего отправляют товары для красоты и ухода (18,1%), одежду и обувь (17,6%), товары для здоровья (6,9%), автозапчасти (5,7%) и бытовую технику и электронику (5,6%). Такие данные получили в СДЭК, проанализировав структуру отправлений в первой половине ноября этого года. При расчете учитываются отправления как физических, так и юридических лиц", - сообщили в компании. Там отметили, что по сравнению с первой половиной октября выросла доля сразу нескольких категорий. Чаще стали отправлять товары для красоты и ухода - с 17,7% до 18,1%, продукты питания - с 3,1% до 3,4%, товары для хобби и творчества - с 2,5% до 2,7%, книги и журналы - с 1,2% до 1,4%. "Рост интереса к книгам и товарам для творчества может быть связан с тем, что с наступлением холодов люди чаще проводят свободное время дома", - полагают в компании. Уточняется, что изменились и потребительские предпочтения, то есть наполнение посылок в заказах, по сравнению с прошлой осенью. Так, доля отправлений с одеждой и обувью выросла до 17,7% с 13,4%, а с товарами для красоты и ухода - до 17,5% с 10,2%. В пятерку самых популярных категорий также вошли товары для здоровья (6,8%) и автозапчасти (5,7%), которые вытеснили из рейтинга подарки и документы. "В преддверии холодов клиенты активнее заказывают сезонные витамины, ортопедические товары, а также расходники, шины и детали для подготовки машин к зиме. При этом доля бытовой техники и электроники, напротив, сократилась с 10,3% до 5,6%", - заключили в СДЭК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, сдэк