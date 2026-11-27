МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Представитель международной медиагруппы «Россия сегодня» Эльвира Клявляева совместно с представителем компании-партнера Алексеем Передковым выступила на XIII Бизнес-форуме 1С:ERP в рамках секции «Управление ИТ-проектами, внедрение и сопровождение».



В докладе «Сопровождение 1С:Управление холдингом: от реестра доработок до поддержки пользователей» спикеры поделились практическим опытом развития корпоративной информационной системы, автоматизации внутренних бизнес-процессов и применения технологий искусственного интеллекта.



В ходе выступления были представлены результаты реализованных решений, а также совместные перспективные проекты по управлению доработками системы, сохранению корпоративных знаний и интеллектуальной поддержке пользователей.



«Мы стремимся к тому, чтобы развитие технологий позволяло не усложнять работу сотрудников, а, напротив, делать ее более эффективной, удобной и прозрачной», — отметила Эльвира Клявляева.



Медиагруппа «Россия сегодня» совместно с партнером продолжает развивать направление автоматизации бизнес-процессов, уделяя особое внимание внедрению современных решений, повышению операционной эффективности и обеспечению информационной безопасности.