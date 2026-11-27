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Рост производства автомобилей в Британии в октябре замедлился до 4,8%

Рост производства автомобилей в Британии в октябре замедлился до 4,8% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Рост производства автомобилей в Британии в октябре замедлился до 4,8%

Рост производства автомобилей в Великобритании в октябре резко замедлился - до 4,8% в годовом выражении по сравнению с увеличением сразу на 36,3% в сентябре,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:39+0300

2026-11-27T13:39+0300

2026-11-27T13:39+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рост производства автомобилей в Великобритании в октябре резко замедлился - до 4,8% в годовом выражении по сравнению с увеличением сразу на 36,3% в сентябре, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Производство в октябре составил 64 141 автомобиль, из которых 11 749 машин (годовое снижение на 23,6%) было выпущено для внутреннего рынка и 52 392 автомобиля (рост на 14,3%) - на экспорт, следует из данных SMMT. Без учета коммерческих автомобилей (CV) рост производства замедлился до 6,2% с 38,6%, в результате было выпущено 61 746 машин, в том числе 10 744 (снижение на 20,1%) для внутреннего рынка и 51 002 (рост на 14,2%) - на экспорт. Таким образом, доля производства автомобилей для экспорта составила 82,6% - самое высокое значение с декабря позапрошлого года, указывается в релизе. Крупнейшим рынком Великобритании остается ЕС с долей в 53,7%, туда поставки снизились на 7,1%, а производство для США выросло на 70,9%, заняв 17,3% рынка, говорится также в сообщении.

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бизнес, промышленность, великобритания, сша, ес