https://1prime.ru/20261127/rostehi-875618218.html

В "Ростехе" рассказали о законцовках крыла нового "Суперджета"

В "Ростехе" рассказали о законцовках крыла нового "Суперджета" - 27.11.2026, ПРАЙМ

В "Ростехе" рассказали о законцовках крыла нового "Суперджета"

Горизонтальные законцовки крыла импортозамещенного "Суперджета", добавленные в базовую комплектацию самолета, экономят топливо более чем на 4%, а также снижают... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:38+0300

2026-11-27T10:38+0300

2026-11-27T10:41+0300

промышленность

ростех

оак

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Горизонтальные законцовки крыла импортозамещенного "Суперджета", добавленные в базовую комплектацию самолета, экономят топливо более чем на 4%, а также снижают скорости на взлете и посадке, сообщил "Ростех". "Импортозамещенный "Суперджет" нашей ОАК получил горизонтальные законцовки крыла (саберлеты) в базовой комплектации – ранее это решение было опциональным. Они экономят топливо более чем на 4%, а также снижают скорости на взлете и посадке", - говорится в сообщении. В госкорпорации также отметили, что при переходе на отечественный двигатель ПД-8 конструкторам удалось сохранить его габариты и массу прежними, как у исходного SaM146, поэтому не пришлось усиливать крыло, менять пилоны двигателей или переделывать ниши шасси. SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, ростех, оак