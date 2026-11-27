https://1prime.ru/20261127/rostehi-875618218.html
В "Ростехе" рассказали о законцовках крыла нового "Суперджета"
В "Ростехе" рассказали о законцовках крыла нового "Суперджета" - 27.11.2026, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о законцовках крыла нового "Суперджета"
Горизонтальные законцовки крыла импортозамещенного "Суперджета", добавленные в базовую комплектацию самолета, экономят топливо более чем на 4%, а также снижают... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:38+0300
2026-11-27T10:38+0300
2026-11-27T10:41+0300
промышленность
ростех
оак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875618218.jpg?1795765297
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Горизонтальные законцовки крыла импортозамещенного "Суперджета", добавленные в базовую комплектацию самолета, экономят топливо более чем на 4%, а также снижают скорости на взлете и посадке, сообщил "Ростех". "Импортозамещенный "Суперджет" нашей ОАК получил горизонтальные законцовки крыла (саберлеты) в базовой комплектации – ранее это решение было опциональным. Они экономят топливо более чем на 4%, а также снижают скорости на взлете и посадке", - говорится в сообщении. В госкорпорации также отметили, что при переходе на отечественный двигатель ПД-8 конструкторам удалось сохранить его габариты и массу прежними, как у исходного SaM146, поэтому не пришлось усиливать крыло, менять пилоны двигателей или переделывать ниши шасси. SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
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промышленность, ростех, оак
Промышленность, Ростех, ОАК
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Горизонтальные законцовки крыла импортозамещенного "Суперджета", добавленные в базовую комплектацию самолета, экономят топливо более чем на 4%, а также снижают скорости на взлете и посадке, сообщил "Ростех".
"Импортозамещенный "Суперджет" нашей ОАК получил горизонтальные законцовки крыла (саберлеты) в базовой комплектации – ранее это решение было опциональным. Они экономят топливо более чем на 4%, а также снижают скорости на взлете и посадке", - говорится в сообщении.
В госкорпорации также отметили, что при переходе на отечественный двигатель ПД-8 конструкторам удалось сохранить его габариты и массу прежними, как у исходного SaM146, поэтому не пришлось усиливать крыло, менять пилоны двигателей или переделывать ниши шасси.
SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.