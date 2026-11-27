https://1prime.ru/20261127/rst-875619184.html

Названы самые популярные горнолыжные направления у россиян

Названы самые популярные горнолыжные направления у россиян - 27.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные горнолыжные направления у россиян

Архыз, Домбай и Приэльбрусье вошли в список востребованных горнолыжных направлений у российских туристов, а возглавляют топ по-прежнему Красная Поляна и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:06+0300

2026-11-27T11:06+0300

2026-11-27T11:07+0300

туризм

бизнес

россия

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Архыз, Домбай и Приэльбрусье вошли в список востребованных горнолыжных направлений у российских туристов, а возглавляют топ по-прежнему Красная Поляна и Шерегеш, рассказал Российский союз туриндустрии (РСТ). "Российские горнолыжные курорты в новом зимнем сезоне расширяют инфраструктуру, открывают новые трассы и подъемники… Наиболее востребованными направлениями остаются Красная Поляна, Шерегеш, Архыз, Домбай и Приэльбрусье", - говорится в сообщении. Как отметила руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Ланская, сейчас современные горнолыжные центры предлагают туристам все больше возможностей для отдыха помимо катания, в том числе термальные комплексы, спа, рестораны, прогулочные маршруты, семейные развлечения и событийные мероприятия. По данным туроператора, стоимость недельных туров с перелетом и размещением в апартаментах в Красной Поляне в начале декабря начинается от 25,2 тысячи рублей, неделя отдыха в Шерегеше с заездом 27 декабря может обойтись от 75,7 тысячи рублей. В свою очередь стоимость туров в Архыз стартует от 35,5 тысячи рублей, на Домбай – от 18,7 тысячи, а в Приэльбрусье – от 24,4 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии