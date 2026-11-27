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В РСТ оценили введение реестра посуточной аренды жилья

В РСТ оценили введение реестра посуточной аренды жилья - 27.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ оценили введение реестра посуточной аренды жилья

Введение реестра посуточный аренды жилья, предложенное Минэкономразвития России, повысит прозрачность рынка и защищенность туристов, а влияние новых правил на... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:11+0300

2026-11-27T20:11+0300

2026-11-27T20:11+0300

бизнес

туризм

недвижимость

санкт-петербург

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Введение реестра посуточный аренды жилья, предложенное Минэкономразвития России, повысит прозрачность рынка и защищенность туристов, а влияние новых правил на предложение зависит от требований к собственникам, при этом данное решение существенно не повлияет на сокращение сегмента, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Минэкономразвития сообщило РИА Новости ранее в пятницу, что готовит проект по легализации жилья с посуточной оплатой. Планируется, что такие средства размещения будут занесены в специальный реестр, что обеспечит качество и безопасность услуг и прозрачность этого вида деятельности. "Регистрация объектов краткосрочного размещения может повысить прозрачность рынка и защиту туристов. При этом влияние новых правил на предложение и стоимость проживания будет зависеть от требований к собственникам и расходов на их выполнение", - говорится в сообщении. "Мы не ожидаем, что регулирование само по себе приведет к существенному сокращению сегмента. Напротив, понятные и соразмерные правила могут стать стимулом для повышения качества услуг, безопасности объектов и прозрачности работы бизнеса", - приводит РСТ комментарий сервиса "Островок". По словам соруководителя комитета РСТ по гостиничной деятельности, инвестора отеля "Индиго Санкт-Петербург - Чайковского" Виктории Шамликашвили, обязательная регистрация арендодателей и их объектов станет первым шагом к более полному учету доходов от посуточной аренды. Однако для таких средств размещения необходимы сопоставимые с гостиничными требования к безопасности и санитарии, а также контроль за их исполнением. При этом, как отметили в РСТ, порядок регистрации должен быть понятным для собственников, а требования - учитывать юридический статус помещения, формат и масштаб деятельности.

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бизнес, туризм, недвижимость, санкт-петербург, российский союз туриндустрии, рст