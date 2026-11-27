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На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 миллиарда рублей
На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 миллиарда рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ
На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 миллиарда рублей
Правительство России направит до конца текущего года более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, сообщила... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:17+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит до конца текущего года более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, сообщила пресс-служба кабмина.
"До конца 2026 года на опережающее финансирование мероприятий по развитию Новороссийского транспортного узла будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что средства позволят ускорить строительство тяговой подстанции для электровозов, которая будет запущена досрочно в 2028 году. В результате будут существенно расширены возможности использования железнодорожного транспорта на электрической тяге.
"В целом в рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла запланировано строительство железнодорожных парков, развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 километров новых путей. Таким образом, будут ликвидированы узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов", - указано в сообщении.
Всего до 2030 года на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла предполагается направить почти 70 миллиардов рублей, заключили в правительстве.
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бизнес, россия, новороссийск
Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит до конца текущего года более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, сообщила пресс-служба кабмина.
"До конца 2026 года на опережающее финансирование мероприятий по развитию Новороссийского транспортного узла будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что средства позволят ускорить строительство тяговой подстанции для электровозов, которая будет запущена досрочно в 2028 году. В результате будут существенно расширены возможности использования железнодорожного транспорта на электрической тяге.
"В целом в рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла запланировано строительство железнодорожных парков, развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 километров новых путей. Таким образом, будут ликвидированы узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов", - указано в сообщении.
Всего до 2030 года на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла предполагается направить почти 70 миллиардов рублей, заключили в правительстве.