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На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 миллиарда рублей

На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 миллиарда рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 миллиарда рублей

Правительство России направит до конца текущего года более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, сообщила... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:17+0300

2026-11-27T10:17+0300

2026-11-27T10:17+0300

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новороссийск

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит до конца текущего года более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла, сообщила пресс-служба кабмина. "До конца 2026 года на опережающее финансирование мероприятий по развитию Новороссийского транспортного узла будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что средства позволят ускорить строительство тяговой подстанции для электровозов, которая будет запущена досрочно в 2028 году. В результате будут существенно расширены возможности использования железнодорожного транспорта на электрической тяге. "В целом в рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла запланировано строительство железнодорожных парков, развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 километров новых путей. Таким образом, будут ликвидированы узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов", - указано в сообщении. Всего до 2030 года на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла предполагается направить почти 70 миллиардов рублей, заключили в правительстве.

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бизнес, россия, новороссийск